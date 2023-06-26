İşte Galatasaray'ın Icardi'ye sunduğu son teklif. Tüm şartlar zorlanıyor

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'ye yaptığı son teklif ortaya çıktı.

İşte Galatasaray'ın Icardi'ye sunduğu son teklif. Tüm şartlar zorlanıyor

Galatasaray, PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini almak için büyük bir uğraş sarf ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekip, Arjantinli golcüye son teklifini iletti.

PSG'den yıllık 8.7 milyon euro kazanan Icardi'ye Galatasaray, bir kısmı sponsorluklardan karşılanmak şartı ile 7.5 milyon Euro’luk teklifte bulundu.

Suudi Arabistan'ın Icardi'ye 25 milyon euro teklif yapması işleri zorlaştırdı.

Wanda Nara’nın “Galatasaray ile görüşmeden bir karar vermemiz mümkün değil” sözleri oldukça olumlu karşılandı.

Avrupa’da kazandığı ücrete yakın bir maaş vermesi de Galatasaray’ın elini kuvvetlendirirken Nara’nın rakamı biraz artırmak için strateji uyguladığı ifade edildi.

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