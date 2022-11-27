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İtalyan basını bombayı patlattı: İşte Galatasaray'ın istediği sol bek

Galatasaray'ın yolları ayırmayı planladığı Van Aanholt'un yerine sol beke kimi istediği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 10:42
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İşte Galatasaray'ın istediği sol bek. İtalyan basını bombayı patlattı

İtalyan basını bombayı patlattı: İşte Galatasaray'ın istediği sol bek
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İtalyan basınında çıkan haberde sarı kırmızılı takımın Milan'da forma giyen Fode Ballo-Toure için görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

Milan'ın futbolcu için 5 milyon euro istediği belirtilirken, Galatasaray'ın satın alma opsiyonu ile yarım sezonluk kiralama teklifinde bulunduğu iddia edildi.

25 yaşındaki Fransız futbolcu 2021'de transfer olduğu Milan'da fazla şans bulamadı.

Ballo-Toure bu sezon 7 resmi maçta oynadı ve 1 gol attı.

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