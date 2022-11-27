İtalyan basını bombayı patlattı: İşte Galatasaray'ın istediği sol bek

İtalyan basınında çıkan haberde sarı kırmızılı takımın Milan'da forma giyen Fode Ballo-Toure için görüşmelere başladığı ileri sürüldü.
Milan'ın futbolcu için 5 milyon euro istediği belirtilirken, Galatasaray'ın satın alma opsiyonu ile yarım sezonluk kiralama teklifinde bulunduğu iddia edildi.
25 yaşındaki Fransız futbolcu 2021'de transfer olduğu Milan'da fazla şans bulamadı.
Ballo-Toure bu sezon 7 resmi maçta oynadı ve 1 gol attı.
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