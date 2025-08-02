İşte Galatasaray'ın Lucumi'den vazgeçme nedeni...

Galatasaray, saavunma bölgesi için Bologna'da forma giyen Jhon Lucumi'yi gündemine almış ve hatta Serie A ekibine resmi teklif yapmıştı. Kolombiyalı stoperin, Cimbom'a transferinin iptal olma sebebi ortaya çıktı.

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Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan tecrübeli oyuncu için Bologna'nın Galatasaray'dan 28 milyon euro istediği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, bunun üzerine transferde geri çekildiği kaydedildi.

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Bu arada İngiliz ekibi Sunderland'in Lucumi için İtalyan kulübüne 25 milyon euro teklif ettiği haberleri dış basında yer aldı. Galatasaray, Lucumi transferi için Bologna'ya son olarak 15 milyon euroluk bir teklif yapmıştı.

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