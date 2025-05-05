işte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri! Haftaya ilan edebilir

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Fenerbahçe evinde Beşiktaş 1-0 kaybetti. Galatasaray ligin bitimine 4 hafta kalırken puan farkını 8'e çıkardı.

Kalan dört maçta sarı - kırmızılılar 12 puanının 4 puanını alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray gelecek hafta Trabzonspor karşısında üç puan alırsa Fenerbahçe de Başakşehir karşısında puan kaybederse sarı kırmızılı takım şampiyonluğunu ilan edecek.

HER İKİ TAKIMIN KALAN MAÇLARI

Galatasaray: Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D), Başakşehir

Fenerbahçe: Başakşehir (D), Eyüpspor, Hatayspor (D), Konyaspor