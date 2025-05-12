İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama planları

Galatasaray Süper Lig'de evinde oynayacağı Kayserispor maçından en az bir puan alırsa tarihindeki 25. şampiyonluğunu resmen ilan edecek.

ŞAMPİYONLUĞU KUTLAMA PLANLARI

Gazeteci Haluk Yürekli'nin verdiği bilgiye göre şampiyonluk kutlama planları belli oldu. Buna göre;

Türkiye Kupası kazanılırsa Gaziantep'te kutlanacak.

Kayserispor maçında şampiyonluk ilan edilirse kupa töreni yapılmayacak ancak maç sonrası bir kutlama yapılacak, devamında hafta içinde kutlama planlanmıyor.

Şampiyonluk kupası son maç oynanacak Başakşehir maçında alınacak. O maçın ardından stadyumda şampiyonluk kutlaması yapılacak.

Sonrasında Yenikapı alanında bir daha kutlama yapılacak.

Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle Yenikapı'ya gidilecek.

Yenikapı alanında konserler yapılacak. İnanılmaz bir şov planlanıyor.

Ekstra olarak da Florya da seçeneklerden biri. Taraftarın isteği olursa anlık karar verilecek.