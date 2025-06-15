İşte Galatasaray'ın stoper adayları... Birbirinden ünlü isimler

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İşte Galatasaray'ın stoper adayları... Birbirinden ünlü isimler

Savunmasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da stoper adayları belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadro ile gitmek isteyen son şampiyon Galatasaray'da Leroy Sane transferinin ardından gözler stopere çevrildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar için devreye giren sarı kırmızılılar, Slovak yıldızı PSG'den bonservisiyle almak istiyor.

Cimbomda bir diğer transfer adayı da Milan'dan Strahinja Pavlovic oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Sırp stoper, Galatasaray ihtimaline sıcak bakıyor. Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 35 maça çıkan stoper oyuncusu 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Yerli isimleri de izleyen sarı kırmızılılar Konyaspor'dan 27 yaşındaki stoper Adil Demirbağ'ı da listesine almış durumda.

Sarı kırmızılılarda Victor Nelsson'un ise takımdan ayrılması bekleniyor.

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