İşte Galatasaray'ın yeni forması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray'ın forma sponsoru, sarı-kırmızılı kulübün 2024-25 sezonu için üretilen özel formasını tanıttı.

Galatasaray bu sezon için yapılan 4.formasını tanıttı. Siyah renklerden oluşan formanın göğsünde aslan görseli olması dikkat çekti.

İÇİNDEKİ ASLANI ORTAYA ÇIKAR

Sponsor firmadan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden Galatasaray ile gerçekleştirdiğimiz sponsorluk anlaşmasının bir parçası olarak, 2024-2025 sezonu için Galatasaray futbol takımlarına özel yeni bir forma tasarladık.

“İçindeki Aslanı Ortaya Çıkar” sloganıyla hazırlanan kampanya çekimleriyle tanıtılan bu özel forma, kulübün resmi sosyal medya hesaplarında taraftarlarla buluştu." ifadeleri kullanıldı.

2-vob7-jpg.webp

Galatasaray'ın forma için çektiği reklam filminde Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Meltem Yıldızhan ve Ayşe Cora yer aldı.

3-n5v1-jpg.webp

Son Haberler
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile buluşacak
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile buluşacak
Şarkıcı Tayfun'dan suç duyurusu: "Yakında hesaplaşacağız"
Şarkıcı Tayfun'dan suç duyurusu: "Yakında hesaplaşacağız"
Yangından pencereden atlayarak kurtuldu
Yangından pencereden atlayarak kurtuldu
Kayseri'de üç gollü ilk yarı
Kayseri'de üç gollü ilk yarı
Tekirdağ'ın sahilini kırmızı yosun kapladı
Tekirdağ'ın sahilini kırmızı yosun kapladı