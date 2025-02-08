İşte Galatasaray'ın yeni forması

Galatasaray bu sezon için yapılan 4.formasını tanıttı. Siyah renklerden oluşan formanın göğsünde aslan görseli olması dikkat çekti.

İÇİNDEKİ ASLANI ORTAYA ÇIKAR

Sponsor firmadan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden Galatasaray ile gerçekleştirdiğimiz sponsorluk anlaşmasının bir parçası olarak, 2024-2025 sezonu için Galatasaray futbol takımlarına özel yeni bir forma tasarladık.

“İçindeki Aslanı Ortaya Çıkar” sloganıyla hazırlanan kampanya çekimleriyle tanıtılan bu özel forma, kulübün resmi sosyal medya hesaplarında taraftarlarla buluştu." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın forma için çektiği reklam filminde Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Meltem Yıldızhan ve Ayşe Cora yer aldı.