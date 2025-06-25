İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray 5 yıldızlı yeni sezon formalarını resmi olarak henüz tanıtmadı ancak Esvaphane adresinde formalar görücüye çıktı.

Galatasaray bu sezon klasik parçalı formasını kullanırken ikinci forma rengi geçtiğimiz sezon gibi beyaz tercih edildi.

FORMA KATKISI ERDEN TİMUR'DAN

Öte yandan gazeteci İbrahim Seten sarı kırmızılı takımın formalardan kar elde etmesini eski yönetici Erden Timur'a bağladı. Seten "Galatasaray'ın forma sponsoru Nike'dı sonra Puma'ya geçtiler. 25 katlık bir büyüme gerçekleştirdiler. Burada anlaşmayı Erden Timur yaptı. 100 Euro'ya forma satılıyorsa 75 Euro'su Galatasaray'a kaldı. Bu inanılmaz. Bu para direkt geliyor, vadeli de değil." ifadelerini kullandı.