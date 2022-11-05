Derbide Galatasaray nasıl kazanır

Süper Lig'de sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, ezeli rakibini mağlup ederek zirveye tutunmanın hesaplarını yapıyor.

İşte Galatasaray'ın öne çıkan artıları:

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sezon başında her ne kadar farklı sistemde oynayacaklarını söylese de savunmada 4'lü sistemden vazgeçmedi. Orta saha ikilisinde zaman zaman değişiklik yapan genç teknik adam, ileri uçta da sezona Seferovic'e başlarken, ardından Gomis'e, daha sonra ise Icardi'ye döndü. Okan Buruk'un derbide de 4-2-3-1 sistemi ile sahaya çıkması ve; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem ve Icardi'yi sahaya sürmesi bekleniyor.

Derbilerde kondisyonun çok önemli bir faktör olduğu yıllarca görüldü. Galatasaray'ın da iç sahada oynamanın avantajı ve taraftar desteğiyle, karşılaşmaya özellikle ilk yarım saat basklı başlayacağı aşikar. Sarı-kırmızılılar, bu baskısını maçın geneline biraz daha yayabilirse, derbide ezeli rakibi Beşiktaş'a büyük zorluklar yaşatabilir.

Galatasaray'da derbide belki de en çok güvendiği bölge kale. 2011 yılından bu yana sarı-kırmızılıların kalesinde yer alan Muslera, zaman içerisinde bu tür maçlarda kalitesini ortaya koydu. Zaman zaman, bazı sezonlarda eleştirilse de Uruguaylı eldiven bu sezona da oldukça formda başladı. Tecrübeli file bekçisi, derbide yapacağı kritik kurtarışlarla galibiyetin kilit isimlerinden biri olabilir.