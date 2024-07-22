İşte gençliğin acı durumu. 'Dışarıda artık sadece su alabiliyorum' Gençlere çıkar telefonunu diyen amcalar izlesin

Haber Now TV'de yayınlandı. Muhabir gençlere mikrofon uzattı. Kahve içebiliyor musunuz diye sordu. Yanıtların neredeyse hepsi aynıydı."Su içebiliyoruz". Gençlere bir dokunuldu bin ah işitildi.

Gençlerin kahve içebiliyor musunuz sorusuna verdiği yanıtlar şöyleydi:

• Eskiden soğuk kahve alabiliyordum artık alamıyorum.

• Bir latte almak istesem 150 TL olmuş, soğuk su veya ayran alıyorum.

• Soğuk kahve alamıyorum, soda ya da su içiyorum.

• Dışarıda artık sadece su alabiliyorum.

Bir öğrenci 2020 yılında harçlığının 5'te 1'ini kahveye ayırdığını söylerken, şimdi bu rakamın 2'de 1'i olduğunu ifade etti.

Bir lattenin 150 lira bir buzlu kahvenin 130 lira bir limonatanın 100 lira olduğu dönemde gençlerin harçlıkları kahveye yetecek gibi değil. Çünkü, hesap basit... Haftada 4 buzlu kahve içse aylık 2.080 lira tutuyor. Bu rakam da öğrenci bursundan fazla. Ne yapsın öğrenciler su içmekten başka...