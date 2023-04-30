İşte gerçek puan durumu. Fenerbahçe Galatasaray'ı yakaladı. İşte üç büyüklerin kalan maçları

Gürel Yurttaş- Yeniçağ

Bugün bir yazı yazdım.

Dedim ki;

"Haftalardır Galatasaray'a şampiyon olmuş gibi bakılıyor.

Hak ettiği yazılıyor. Nasıl da iyi futbol oynadığı anlatılıyor. Lig bitmiş de şampiyonluğa ulaşmış gibi davranılıyor.

Fenerbahçe'de ise hava parçalı bulutlu. Hem de bir maç oynanırken, bir kaz kez mevsim değişiyor. Ali Koç istifaya çağrılıyor, futbolcular protesto ediliyor. Lig bitmiş de şampiyonluk kaybedilmiş gibi bir hava yaratılıyor.

Beşiktaş'a gelince... Zaten esamesi bile okunmuyor şampiyonluk için.

Peki bir soru size. Bu akşam Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse ne olur?

Puan cetveline göre Galatasaray yine 3 puan önde gözükür ama... Gerçekte puanlar eşit hale gelmiş olur. Beşiktaş puan farkını 5'e indirir, az da olsa umutlanır.

Peki puanlar nasıl eşit hale gelir diyorsanız anlatayım.

Şu anda Galatasaray'ın 70 puanı var. Kalan haftalarda ligden çekilen Hatayspor'la maçı bulunuyor. Ekleyin 3 puan, ne etti: 73!

67 puanlı Fenerbahçe'nin ise hem Hatayspor'la, hem Gaziantep FK'ya maçı bulunuyor. Ekleyin 6 puan. Ne etti: 73!

Onun için ne Galatasaray şampiyon şu anda... Ne Fenerbahçe!

Bu akşamki derbi bence sezonun anahtar maçı rolünde!

Şurası bir gerçek ki Beşiktaş kazanırsa her şey silbaştan olacak!"

Evet... Beşiktaş yendi Galatasaray'ı. Şimdi lig yeni başlıyor bana göre.

Aslında şu anda Galatasaray'la Fenerbahçe'nin puanları aynı.

Bakın kalan maçlara:

GALATASARAY 30 maç 70 puan

Başakşehir

İstanbulspor (D)

Sivasspor

Ankaragücü (D)

Fenerbahçe

Hatayspor: 3-0

FENERBAHÇE 30 maç 67 puan

Giresunspor (D)

Trabzonspor

Hatayspor: 3-0

Antalyaspor

Galatasaray (D)

Gaziantep 3-0

BEŞİKTAŞ 31 maç 65 puan

Antalyaspor

Gaziantep: 3-0

Adana DS (D)

Kasımpaşa (D)

Konyaspor