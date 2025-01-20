İşte gizlenen Solskjaer gerçekleri

Ole Gunnar Solskjaer…

Beşiktaş’ın yeni hocası oldu.

Merak ettik.

Medyada bunca ünlü teknik adamların isimleri yer aldı.

Piyangodan çıkar gibi Norveçli getirildi.

Öyle amorti falan değil.

Büyük ikramiye…

Acaba kim önerdi, nasıl oldu nasıl geldi?

Norveçli analiz uzmanı, takım bulamadığı için UEFA’ ya iş başvurusunda bulundu.

CV’sini gönderdi. Tüm ayrıntılara yer verdi.

Kabul görüp iş baş yaptı.

Eski Başkan Hasan Arat göreve geldiğinde bu ismi de gündeme aldı.

‘10 dakika içinde, 124 ülkede her kapıyı açarım’ türünden açıklama yapsa da buna şahitlik eden pek olmadı.

Kapıyı kapatan çoktu…

Bunlardan biri de işte bu Norveçli analizci hoca.

O dönem, ‘UEFA, ayrılığa sezon sonu için izin verdi’ diye geçiştirdi.

Solksjaer ipi sağlam kazığa bağladı.

Öyle ya yine işsiz kalırsa Kapıyı açık bıraktı.

Hem de ardına dek…

Şimdi gelelim Serdal Adalı Başkanın durumuna…

Kemerleri bağlayın…

Sıkı durun, uçmayın!

Norveçli hocayı öneren seçimlerdeki rakibi Hüseyin Yücel…

Şaşırdınız mı?

Devam edelim…

Yücel, geçen yıl aynı dönemde İsviçre’de ve İngiltere’de görüştüğü Analizci hocaya referans oluyor.

İtalyan ve Alman hocalar ile son anlaşma aşamasına gelinmiş.

Buna rağmen Adalı, Yücel’i dinliyor.

Mancini ve Schmidt’e geri dönüş yapılıp teşekkür ediliyor.

Adalı bir önceki seçimde Fikret Orman yönetiminin devamı olduğu iddiası ile ‘matruşka’ benzetmesine maruz kalmıştı.

O durum tartışmaya açık.

Ama bu kez kapalı.

Önce Arat’ın istediği sonra Yücel’in buna istinaden önerdiği analizci Kartal’ın yeni hocası oluverdi.

Gerçek ‘Matruşka’ karşımızda.

Ne acayip işler.

Çetrefilli ilişkiler.

Perde önünde rakip, arkada dost olanlar.

Spor kulüpleri üstünden rant sağlayanlar.

‘Nasıl anlatsam nerden başlasam… şarkısı gibi.

MFÖ ne de güzel söylerdi.

Orta yaşlı delikanlılar hatırlar.

Unutulmaz…

Futbol sadece futbol değil, eyyy ahali..

İçinde öyle çok şeyler barındırıyor ki..

Norveçli analizci hoca, ne yapar, eder bilemeyiz.

Biz;

Nostradamus değiliz.

Mother Shipton olamayız.

Edgar Cayce gibi tahmin edemeyiz..

Batının bu ünlü kahinleri bile tahmin edememişler bu günleri.

Kalkıp gelseler, futbol kehanetlerinde yanılırlar.

Bendeniz nereden bileyim, Norveçli hocanın kehanetini(!)

İşimiz de değil.

Sadece perdeyi biraz olsun aralama.

Bilinmeyene ufak dokunuşlar yapmak…

Burada Solksjaer’i tebrik ediyorum.

Hakkını verelim.

Vallahi, KAHİN gibi adam mübarek!

Arat’ın yarı yolda kulübü bırakıp gideceğini önceden bilmiş olmalı…

Geçen yıl bu zamanlar teklifi kabul etmedi.

Aynı hoca; aynı kulübe farklı başkan ile koşarak değil…

Hem de uçarak!

Vınnnn!..