İşte göbek eriten 6 besin

Beslenmede; yeşil çay, yaban mersini, elma sirkesi, Hindistan cevizi yağı, avokado, muz gibi yağ yakımına yardımcı besinlere yer verilebilir. Karın yağlarını eritmek için beslenme ve düzenli egzersiz yapmaya dikkat etmeniz gerekir.

ÇİLEK:

Bu meyveler antioksidan içerir. Vücuttaki kan akışını arttırır, kaslara daha fazla oksijen gitmesini sağlarlar. Eğer egzersiz yapmadan önce yoğurt ve çilek tüketirseniz kaslarınız çalışmaya hazır hale gelir.

YEŞİL ÇAY:

ünde üç bardak yeşil çay metabolizmanızı güçlendirir ve ekstra 30 kalori yakmanızı sağlar. Ayrıca yağları da eritir.

TURUNÇGİLLER:

Egzersiz sırasında yağların yüzde 30 oranında daha hızlı yanmasını sağlar. Yiyeceklerinize bol bol limon sıkabilirsiniz.

TAHILLAR:

Tahıllarda bulunan lifler, vücudunuzun insülin seviyesini dengede tutar. Bu da yağ hücrelerinizin küçülmesini sağlar. Vücudunuz bu tip gıdaları diğer yiyeceklere göre daha yavaş yaktığı için daha geç acıkmanızı sağlarlar.

MUZ:

Potasyum oranı yüksek olan bu meyve vücutta karnın şişmesine neden olan sodyum miktarını kontrol altında tutar.

YOĞURT:

Karın şişliğine neden olan bakterileri yok eden faydalı bakteriler üretir. Ayrıca vücuttaki insülin miktarını dengede tutmaya yardımcı olur.