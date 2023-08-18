İşte grip savar besinler

İşte az bilinen o gıdalar ve nasıl tüketilmesi gerektiği sorusunun yanıtları…

İşte grip savar besinler

Editör: Naim Arıoğlu

Tost

Hastalıkla mücadele ederken tost veya kraker gibi besinler hem atıştırma ihtiyacınızı giderir hem de hastalığınıza negatif etkiler sağlayabilecek katkı maddeleri içeren diğer gıdalara göre tüketimi gayet uygundur.

Hindi Sandviç

Hindi, katı beslenme için gerekli olan, yağsız protein içeren bir besindir. Bununla birlikte vücudunuzun hastalıklarla mücadele etmesine olanak sağlayan enerjiyi barındırır.

Sebze Suyu

Bir salata yapmak veya sebze suyu içmek muhtemelen gripten kurtulma aşamasında fayda sağladığını hissedeceğiniz son şeylerden biridir. Sebze suyu görünürde ve hissiyatta etkili olarak gözükmese de bağışıklık sistemini düzenler ve antioksidanlar bakımından oldukça zengindir.

Zencefil

Mide ağrınız, bulantınız mı var? Zencefil bu belirtileri yatıştırmak için kullanılan doğal bir çözümdür. Bazı çalışmalar ise zencefilin inflamasyonla mücadeleye yardımcı olabileceğini göstermektedir.Taze rendelenmiş veya toz formunda zencefili gıdalarınıza ekleyebilirsiniz.

Sıcak Çay

Siyah ve yeşil çay hastalıklarla savaşan antioksidanlar içermektedir. Bununla birlikte buhar, nefes tıkanıklığını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bir kaşık bal ekleyerek ve limon sıkarak boğazınızı yatıştırmaya yardımcı olabilirsiniz. Kafein sizi rahatsız ediyorsa, kafeinsiz kahve veya bitkisel içecekleri tercih edebilirsiniz.

Muz

Dilimlenmiş, püre şeklinde veya bütün olarak muz tüketimi ve sindirimi mide için oldukça kolaydır. Sık sık grip olan çocuklarda meydana gelen bulantı, kusma ve ishal gibi belirtileri yok etmek için faydalıdır.

Tavuk Çorbası

Besleyici ve nemlendirici olan tavuk çorbasının anti-inflamatuar etkiler gösterdiğine dair bilimsel kanıtlar ve araştırmalar mevcuttur. Yapılan çalışmalar, sıcak tavuk suyu çorbasının bakteri ve virüslere karşı vücudu korumak için hareket ettiğini göstermektedir.

Sarımsak

Sarımsak çorbası veya yiyecekleri sarımsak ile renklendirmek iyi bir seçim olabilir. Anti-mikrobiyal ve bağışıklık uyarıcı özellikler gösteren sarımsak aynı zamanda burun tıkanıklığını rahatlatma konusunda yardımcı olabilir.

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