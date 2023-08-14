İşte gündüzden geceye göz makyajı

Göz makyajınızı gündüz ve gece olmak üzere ikiye ayırarak, güzelliğinize güzellik katabilirsiniz. Gündüz daha sade bir görünüm, gece ise daha şık giysiler ve çekici bir göz makyajı tercih edebilirsiniz.

İşte gündüzden geceye göz makyajı

GÜNDÜZ GÖZ MAKYAJI

Mavi, lila, pembe, sarı… Şıklığın ve masumiyetin temsilcisi olan pastelin mat tonları, gün içinde kullanmak için çok uygun. Ayrıca bu sıcak renkleri bir arada kombinleyerek kendi stilinizi de yaratabilirsiniz. Bu mat tonlar daha çok sarışın ve kumral tenliler için ideal olabilir.

GECE GÖZ MAKYAJI

Mor, yeşil ve bakırın koyu tonları gece makyajınızı tamamlamaya yetecek. Bunun için metalik farları tercih edebilirsiniz. Krem farlara göre toz farlar çok daha kalıcı olduğu için gece boyunca etkisini koruyacak.

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