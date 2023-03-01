Şenol Güneş canlı yayında açıklıyor

İşte Güneş'in açıklamaları;

"Ülke olarak zor dönemler yaşıyoruz. Ayakta kalmak, birlikte olmak, huzurlu olmak kolay bir şey değil. Hepimiz zor şeyler yaşıyoruz. Bunu aşacağız, inşallah baharla birlikte güzel günler gelir. Deprem çok büyük bir felaketti. Çok sayıda insanımızı kaybettik. Kaybettiğimiz herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Ancak iyi şeyler de oluyor. Memleketimizin, insanımızın büyüklüğü ortaya çıktı. İnsanlarımız el ele verdi. Devlet ve millet birlikteliğinin, hepimize yararı var. Desteklerimiz devam etmeli."

"Hayat bize bir ders verdi, bedeli de ağır oldu. Orada takılıp kalırsak, devam eden hayatımızda hiçbir şey yapamayız. Hayat başlıyor ve bitiyor. Aldığımız nefes bile bizim değil."

"Bazen kendinizi enkaz altında düşünüyorsunuz, düşünmesi bile ağır geliyor. Filmde olsa, kendinizi kaybedersiniz. Ama bu gerçek. Sevmeye ve iyiliğe zaman ayırmak durumundayız."



"Psikolojik olarak etkilenmeler olacak. Daha işin başındayız, acele etmeye gerek yok. Bunu da zaman yaymalıyız. Ne gibi sıkıntılar olacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Allah kalbinde kötülük biriktirenlere fırsat vermesin."



"HEDEFLEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"



"Beşiktaş olarak hedeflediğimiz yerde değiliz. Son üç maç hayal kırıklığı oldu. Başka bir hoca ile başlandı, benimle devam edildi, yarın başka bir şey de olabilir. Kadro için de aynı şey geçerli. Önemli olan Beşiktaş. Taraftarın gurur duyduğu, keyif aldığı futbolla kazanmak istiyoruz. Değişiklikler yapıyoruz, eksikler var ama takım olmak, uyum çok önemli. Alınan oyuncuların kötü olduğunu düşünmüyorum, ama takımı taşıyabilecek seviyeye geldik mi? Oyuncuları ya da yönetimi suçlamak için söylemiyorum. Bazen bir parça uyumlu gibi görünür ama olmaz. Tedirginim, rahatsızım. Takım uyumunu çözebiliriz. Mevcut oyuncularla yapmaya çalıştık ama olmadı. Diğer takımlara bakmıyorum. Önce kendimize bakmalıyız, güçlü olmalıyız."



"Geçen seneden kalan Atiba, Josef, Rachid Gehzzal gibi bazı oyunculardan faydalanılamadı. Romas Saiss, Dele Alli, Wout Weghorts, Arthur Masuaku'nun direk oynayacağı düşünülmüş. Ancak beklenenler alınamadı. Weghorst gitmek istedi, Saiss de Karagüm maçında gidiyordu. Stoper bakıyorduk, son anda gitmedi. Ama aldığımız Omar Colley iyi bir oyuncu."



"Her şeye rağmen yarışta olmalıydık."



"Rachid Ghezzal'ın hafif bir sakatlığı olmadı. Bu hafta 6 oyuncu kadroya girecek. Yine bir değişim olacak. Oyuncuların takım oyununa alışması, takımı geliştirmesini istiyorum. Takımı taşıyan oyuncularla devam edeceğiz."