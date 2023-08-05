İşte güneşten korunurken yapılan yanlışlar

Güneşlenmek bronzlaşmak pek çok kişinin amacı. Ancak güneşlenirken hangi yanlışları yapıyoruz bilmeli. İşte detayları…

İşte güneşten korunurken yapılan yanlışlar

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Son yıllarda kullanılan güneş kremlerinin koruma faktörleri oldukça artmış durumda. Güneş kremlerinin korunmak için doğru kullandığını söylemek pek mümkün değil. Peki güneş kremlerinin doğru kullanımı nasıl olmalı?

Güneş kremlerini sadece kumsala giderken kullanmayın. Yaz aylarında denize gidin ya da gitmeyin herkesin düzenli şekilde güneş kremi kullanması gerekli. Küresel ısınmayla birlikte ultraviyole ışınlarına her zamankinden daha fazla maruz kalındığı için, cildinizi çok daha iyi korumalısınız.

Güneşten korunurken yapılan bir başka hata da, yeterli miktarda krem kullanmamak. Ancak cildinize yeterince güneş kremi sürmezseniz, kremin üzerindeki koruma faktörü tam olarak işe yaramayacaktır. Uzmanlar, tüm vücut için en azından küçük bir çay fincanının yarısı kadar güneş kremi kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor. Eğer cildiniz normalden daha hassas ise kullanmanız gereken güneş kremi miktarının da artması gerekli. Vücudunuzun açıkta kalan tüm kısımlarına güneş kremini sürdüğünüzden emin olun.

Güneşten koruma kremlerini bir kez vücudunuza sürdüğünüz zaman işiniz bitmiyor. Belirli aralıklarla koruma kreminin yenilenmesi gerekli. Genellikle güneş koruma kremleri iki saat sonra etkilerini kaybederler. Örneğin 15 koruma faktörlü bir krem kullanıyorsanız, en az iki saatte bir kremi yenilemelisiniz. Tabii ki kremlendikten sonra yüzdüyseniz ya da terlemenize neden olan bir aktivite gerçekleştirdiyseniz, kremi yenilemeniz gerektiğini unutmayın.

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