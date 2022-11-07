Annesi okuma yazma öğretmek istedi küçük çocuk yardım edin diye bağırdı. İşte günün en çok izlenen videosu

Okula başlanıldığında ilk başta öğrencilere Türkçe okuma yazma öğretilirken henüz 1. sınıfa giden küçük çocuk ise annesinin evde de ders işlemesine dayanamadı.



Küçük çocuğun ders çalışmamak için gösterdiği çaba kameralara yansırken annenin inadı gözden kaçmadı. Annesinin kucağından kaçan çocuk "Yeter artık" diye bağırdığı görüldü.



Sürekli ağlayan çocuğuna ders çalıştırmak için çaba gösteren anne azimle çocuğuna ders göstermeye devam etti.



Ufaklık ise "Yardım edin" diye bağırdığı görüldü. Ağlamaktan yorulan çocuğun uykusu gelirken kamerada ağlarken esnediği anlar herkesi güldürdü.



