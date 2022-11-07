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  • Annesi okuma yazma öğretmek istedi küçük çocuk yardım edin diye bağırdı. İşte günün en çok izlenen videosu

Annesi okuma yazma öğretmek istedi küçük çocuk yardım edin diye bağırdı. İşte günün en çok izlenen videosu

Annesinin okuma yazma öğrettiği küçük çocuğun tepkileri sosyal medyanın en çok izlenen videoları arasında yer aldı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 12:04
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İşte günün en çok izlenen videosu. Annesi okuma yazma öğretmek istedi küçük çocuk yardım edin diye bağırdı

Annesi okuma yazma öğretmek istedi küçük çocuk yardım edin diye bağırdı. İşte günün en çok izlenen videosu
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Okula başlanıldığında ilk başta öğrencilere Türkçe okuma yazma öğretilirken henüz 1. sınıfa giden küçük çocuk ise annesinin evde de ders işlemesine dayanamadı. 

Küçük çocuğun ders çalışmamak için gösterdiği çaba kameralara yansırken annenin inadı gözden kaçmadı. Annesinin kucağından kaçan çocuk "Yeter artık" diye bağırdığı görüldü.

Sürekli ağlayan çocuğuna ders çalıştırmak için çaba gösteren anne azimle çocuğuna ders göstermeye devam etti. 

Ufaklık ise "Yardım edin" diye bağırdığı görüldü. Ağlamaktan yorulan çocuğun uykusu gelirken kamerada ağlarken esnediği anlar herkesi güldürdü.

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Hikmet
7.11.2022 12:29
Bence bunu öğretmenleri eleştirenler izlesin. Bir tane de değil, kaç çocuğa ders anlatmaya çalışıyorlar.  
 
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