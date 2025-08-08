“İş’te Güvenli Gelecek Tırı” Ordu’da!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “İş’te Güvenli Gelecek Tırı” programı kapsamında, 7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde Ordu Durugöl Tabiat Parkı’nda farkındalık programı düzenleniyor.

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Bu kapsamda "İş'te Güvenli Gelecek" giydirmeli araç Ordu, Çankırı, Çorum, Samsun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Erzincan, Sivas ve Yozgat olmak üzere 10 ilde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü personeli tarafından interaktif bilgi oyunları ve çeşitli aktiviteler eşliğinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriliyor.

Toplumda iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan program hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden aktivitelerle zenginleştirildi. Katılımcılar, interaktif uygulamalarla güvenli yaşam bilincini pekiştirirken, aynı zamanda keyifli vakit geçirme ve çeşitli hediyeler kazanma fırsatı buluyor.

Yetişkinlere Özel İnteraktif İSG Deneyimi

Yetişkin katılımcılar için hazırlanan İSG Bilgi Çarkı ve Adım İSG oyunları büyük ilgi gördü. Takım formatında oynanan bu oyunlarda katılımcılar; risk değerlendirmesi, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı, iş kazalarının önlenmesi ve acil durum davranışları gibi temel İSG konularında bilgilerini tazeledi. Renkli tasarımları ve eğlenceli formatıyla dikkat çeken bu oyunlar, geleneksel eğitim yöntemlerinin ötesinde katılımcıların aktif katılımıyla etkin bir öğrenme ortamı sundu.

