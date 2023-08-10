İşte güzel olmanın 6 ayrıntısı

Mantar

Kırışıklıkların görünümünü engelleyen mantar, teninizin taze kalmasını sağlar ve gençlik iksiri olabilecek özellikte antioksidanlar barındırır. Hücreleriniz de bu şekilde yenilenir.

Ceviz

Cildinizi nemlendirmek ve esnekliğini korumak isterseniz bol bol ceviz yiyebilirsiniz. İçerisinde bol miktarda E vitamini bulunur.

Ginseng

Güzel ve genç görünmek istiyorsanız ginseng besinini kullanmalısınız. Bu bitki, kullanan herkese enerji verir ve dinç olmalarını sağlar. Aynı zamanda "doğal doping" olarak da adlandırılır.

Peynir

Özellikle dişler ve kemikler için peynir, tam bir kalsiyum deposu. Günde en az 25 gram peynir tüketerek sağlıklı dişlere kavuşabilirsiniz.

Pirinç

Her gün pilav yemeli ya da pirinç çorbası içmelisiniz. Bu sayede cildinizin üst tabakası esnek ve genç kalacaktır. Özellikle kahverengi pirinç bağ dokularının önemli parçaları olan silisyum açısından zengindir.

Midye

Saçlarınızın parlak olmasını istiyorsanız ve tırnaklarınızın daha güçlü uzaması için mutlaka istiridye tüketmelisiniz. Mükemmel saçların, kusursuz tırnakların sırrı haftada en az 10 - 12 adet midye tüketmekten geçiyor.