Hadise'nin yıllar içindeki değişimi şoke etti

Sivaslı olan şarkıcı Hadise 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi almasının üzerine albüm hazırlıklarına başladı.
Hadise Türkiye'de ilk bu haliyle tanınmıştı.
Hadise yıllar içinde bir dizi ameliyat geçirdi. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı.
2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de bir hit oldu.
Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü oldu. Yarışma sayesinde popülerliğini artırdı.
Değişimiyle dikkat çeken Hadise'nin son halini görenler "Şimdi daha genç görünüyor" yorumunda bulundu.