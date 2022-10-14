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Hadise'nin yıllar içindeki değişimi şoke etti

Ünlü şarkıcı Hadise kariyeri boyunca bir dizi estetik operasyon geçirdi. İşte Hadise'nin yıllar içindeki değişimi...

Galeri Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 12:29
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Hadise'nin yıllar içindeki değişimi şoke etti

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Hadise'nin yıllar içindeki değişimi şoke etti

Sivaslı olan şarkıcı Hadise 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi almasının üzerine albüm hazırlıklarına başladı.

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Hadise'nin yıllar içindeki değişimi şoke etti

Hadise Türkiye'de ilk bu haliyle tanınmıştı.

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Hadise'nin yıllar içindeki değişimi şoke etti

Hadise yıllar içinde bir dizi ameliyat geçirdi. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı.

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Hadise'nin yıllar içindeki değişimi şoke etti

2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de bir hit oldu.

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Hadise'nin yıllar içindeki değişimi şoke etti

Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü oldu. Yarışma sayesinde popülerliğini artırdı.

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Hadise'nin yıllar içindeki değişimi şoke etti

Değişimiyle dikkat çeken Hadise'nin son halini görenler "Şimdi daha genç görünüyor" yorumunda bulundu.

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Hadise'nin yıllar içindeki değişimi şoke etti

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Hadise'nin yıllar içindeki değişimi şoke etti

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