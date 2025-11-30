Özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissettiğiniz günler yaşadınız ve size bu duyguyu yaşatan kişilerle çekişmeler içinde oldunuz. Haddinizi bilin diyerek bazı kişilerden uzaklaşma kararları alacaksınız. Kin, nefret ve öfkeye kapılmadan hissettiklerinizi anlatabilmenin hafifliği içinde olacaksınız. Arkanızdan çevrilen işleri de fark edecek ve önlemler almaya itina edeceksiniz. Merkür geri hareketinin bitmesi ile ortaya harika fikirler ve büyük projeler çıkabilir. Hayatınızın anahtarı sizdedir ve normal zamanlarda başarmakta zorlanacağınız her şeyin kolaylıkla altından kalkabilirsiniz. İstediklerinizi elde etmek için beklemek istemezsiniz. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken tek konu taşınmaz mallarla alakalıdır. Ev, arsa almak hiç uygun değildir. Alacağınız ev gününden önce teslim edilememe gibi birçok sorunu
İşte haftalık burç yorumları...
Vatandaşlar aşk ve iş hayatlarını dair değişimleri artık her pazar Astroloji uzmanı Demet Hoşmen'den öğreniyor. Demet Hoşmen tüm burçları tek tek yorumladı. Demet Hoşmen 'Koç'ları dikkatli olmaları konusunda uyarırken 'Aslan'lara müjde verdi. İşte haftalık burç yorumları...
Özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissettiğiniz günler yaşadınız ve size bu duyguyu yaşatan kişilerle çekişmeler içinde oldunuz. Haddinizi bilin diyerek bazı kişilerden uzaklaşma kararları alacaksınız. Kin, nefret ve öfkeye kapılmadan hissettiklerinizi anlatabilmenin hafifliği içinde olacaksınız. Arkanızdan çevrilen işleri de fark edecek ve önlemler almaya itina edeceksiniz. Merkür geri hareketinin bitmesi ile ortaya harika fikirler ve büyük projeler çıkabilir. Hayatınızın anahtarı sizdedir ve normal zamanlarda başarmakta zorlanacağınız her şeyin kolaylıkla altından kalkabilirsiniz. İstediklerinizi elde etmek için beklemek istemezsiniz. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken tek konu taşınmaz mallarla alakalıdır. Ev, arsa almak hiç uygun değildir. Alacağınız ev gününden önce teslim edilememe gibi birçok sorunu
Bugün itibarı ile zıt burcunuzda gerçekleşen Merkür geri hareketi sona erdi. Haftalardır basit bir olay dahi sabrınızı zorladı ve yoğun tepkiler verdiniz. İyiliğiniz için dahi söylenen bir sözü bile yanlış anlayarak sizden hiç beklenmeyen öfke nöbetlerine teslim oldunuz. Sonuçta kendi tavırlarınız yüzden hüsran ve sıkıntılar yaşadınız. Bu hafta ise yaşadığınız her olayın bir ders niteliğinde olduğunun bilincine varacak ve daha uzlaşmacı davranacaksınız. Kimseyi değiştiremeyeceğinizi, yakınlarınızı dahi sürekli kontrol altında tutamayacağınızı kabul edecek ve artık hiçbir şeyin sizi üzmesine izin vermeyeceksiniz. Olayları ve kişileri ciddi ve tarafsız değerlendirebileceksiniz. Duygusal anlamda melankoli hissinden uzak eğlenmeye ve sevdiğin kişilerle birlikte olmaya da vakit ayıracaksınız.
Merkür geri hareketinin bitmesi ile geçmişteki olayları ve yaşadığınız her tür ilişkinizi ele alarak olumlu veya olumsuz olarak nokta koyma zamanıdır. Kendinizi güçlü ve pozitif hissedişler içinde bulur ve etrafınıza da o şekilde yansırsınız. İşlerinize odaklanır, disiplinli ama güler yüzlü bir şekilde üstüne gidersiniz. Geçmişten gelen ne kadar yarım kalan ya da başaramadığınız iş varsa onları ele alır en iyi şekilde halledersiniz. Özellikle maddi yıkım yaşayan kişilerin toparlanma süreçlerinin başladığı bir zaman dönemdir. Arzularınızın, isteklerinizin hayattan beklentilerinizin değiştiğini fark eder ve bu değişikliklere uyum sağlamaya çalışırsınız. Sizi kısıtlayan, sınırlandıran, önünüzü kapatmaya, ayağınızdan çekmeye çalışan herkesin ve her olayın farkında olarak onlardan bir adım önde hareket etmeye başlarsınız.
Merkür geri hareketinin bitmesi ile arkadaş gruplarınız tamamen değişecek, eski arkadaşlarınız sizin üzerinizdeki etkilerini kaybederek hayatınızda ha olmuşlar ha olmamışlar fark etmez demenize sebep olacaktır. Belki onların kıskançlıklarının su yüzüne çıkması, geçmişte söylenen bir sözün şimdilerde rahatsız etmesi ile eski arkadaşların çoğuna elveda diyeceksiniz. Bu süreçte gerçekleştirmek istediğiniz hedeflerinize koşarken eski dostlarınızı arkanızda bırakırsınız. Şimdi yeni arkadaşlar ve yeni gruplar zamanıdır. Herhangi bir grubun içinde daha çok olacak ve zaman içinde o grupta liderliği üstlenecek duruma gelebilirsiniz. Düşmanınızı da bilir, ondan gelebilecekleri de bilir ve gardınızı alarak hareket edersiniz. Kişiliğiniz güçlü deneyimlerinin ışığında hayata karşı dimdik yürür.
Vergi, sigorta, miras ve kanuni yollardan para gelir ve elinize geçen paranın bir kısmını başkaları ile paylaşmaktan keyif alırsınız. Ruhsal olarak yeniden var olma ve yapılanma zamanıdır. Ruhsal ve bedensel uyumu yaşayacaksınız. Bu süreçte kendinizi ispatlamak ve bende varım demek ister bunu uzlaşıcı bir dille anlatırsınız. İdeallerinize ve hayallerinize büyük bir çaba ile odaklanırsınız. Mantığınız da önde olarak bugüne kadar yapmak isteyip de engellendiğiniz birtakım öncelikleriniz yüzünden vazgeçtiğiniz isteklerinizi büyük çabalar içinde gerçekleştirme uğraşına girersiniz. Ahlaki ve dinsel dürtülerinizi gayet pozitif bir şekilde yaşar, ruhunuzu rahatsız edebilecek hiçbir şey yaşamazsınız. Duygularınızdan daha çok mantığınız ön planda olacak her konuyu sağduyu ve tarafsız gözle ele alabileceksiniz.
Fiziksel ve ruhsal olarak hiç olmadığınız kadar güçlü olursunuz. Size benzeyen örnek aldığınız insanlar ile bir bütün içinde büyümeye odaklanırsınız. Önünüzde hiç düşünmediğiniz yeni olanaklar belirir. Ayrıca hayatınızda ki erkekler (iki cins içinde geçerli) tamamen sizi korumaya yönelik davranışlar içinde olacaklardır. İş hayatında yükselmek terfi almak bu süreçte daha kolaydır. Ruhunuzdaki uyum hayatın her yönüne yansır. Birçok şeye daha pozitif bakmaya başlarsınız. Etrafınızdaki insanlar sizdeki olumlu değişimlere şaşkın ama memnuniyet içinde bakacaklardır. Eğitim ve kültürel anlamda da olumlu destekler alıyorsunuz. Geçmişteki eğitimsel eksiklerin giderildiği bir zaman dilimi olarak da
bakabilirsiniz. Maddi anlamda sabır sayesinde başarı ve maddi kazançlardan söz edebiliriz. Çok uzun yıllarca beklenen yada artık gelmeyecek diye düşündüğünüz maddi kazançlar gelebilir.
Hayata bakışınız oldukça farklılaşır. Birileri tarafından kısıtlandığınızı, sömürüldüğünüzü, size faydası olamayan insanları boşu, boşuna taşıdığınızı fark ederek bir silkinme dönemine girersiniz. Yaşadığınız bazı güçlükler, karamsarlık ve depresyon hissi yaratabilir. Aynı gün içinde farklı ruh halleri gösterirsiniz. Aniden Egonuz artabilir. Aile, akraba ve yakın arkadaş ilişkilerinizin bu süreçte bazı sınavlardan geçeceğini ve bazı kişileri geride bırakacağınızı bilmek zorundasınız. Bu süreçte resmi kişilerle de karşı karşıya gelmeniz mümkündür. Negatif enerjiniz arttıkça tatsız olayları da hayatınıza çekmeye başlarsınız. İçinizden fışkıran şiddeti azaltmayı başarırsanız ortaya muhteşem işler de çıkabilir. Sakinlik, dua ve arınma yöntemleri geliştirerek daha az kırıcı olmaya çalışmalısınız.
Yaptığınız her işin hakkını verir ve hakkınızı alırsınız. Yeni işler kurma, yeni işlere başlamak bu süreçte hayır ve bereket içinde ilerlemeye ve çoğalmaya neden olacaktır. Sakin, huzurlu ve verimli bir zaman dilimidir. Her tür değişime açık olur ve yaratıcı çalışmalarınızın ürünlerini bu süreçte fazlası ile almaya başlarsınız. Gökyüzünde çok sık gerçekleşemeyen oldukça önemli açılar gerçekleşiyor ve hepsi sizin faydanıza olacak. Küçük kaoslar olabilir ama sorunların altından kalkma gücünüz yoğundur. Bugünlerde karşılaştığınız sorunlar aslında size kendinizi gösterecek niteliktedir. Çözüm yolları bulabilme maharetinizin, becerilerinizin ve dik duruşunuzun deneneceği beklenmedik olaylar yaşayabilirsiniz. Eski işinizden farklı işler de gündeme gelebilir. Geçmişte yaşadığınız sıkıntılardan sonra adeta ödül almaya başlarsınız.
Burcunuzda ilerleyen Transit Mars öfke nöbetlerini arttırabilir. Yoğun sinirsel enerjinizi her dediğinizi yaptırma şeklinde ortaya koymaya çalışırsınız. Karşınızda ki insanlarda size karşı çıkmaya çalışacaklar ve sonunda kavgalar çıkacaktır. Sorun yaşayacağınız kişiler öncelikle erkeklerdir. Kontrol elinizde olmalıdır ve bu istekle yapmak istediğiniz herhangi bir olayda her şey mubahtır sözünü bu günlerde çok kullanırsınız. Her şeyden önce oldukça korkusuzsunuz. Yapmak istediğiniz ne varsa hiç kimsenin sizi durdurmasına önünüze engel çıkarmasına izin vermezsiniz. Kavga etmeye hazır halinizle her şeyi gözünüzde büyütür ve incir çekirdeğini doldurmayacak konularda dahi sorunların mimarı olursunuz. Sizden gizlenen bazı şeyleri öğrenir ve adeta ateş püskürürsünüz. Resmi görevliler de bu açının başrol oyuncuları olacağından kanuni cezalara da yakın olursunuz.
Öncelikle kendi iç dünyanızdan haberdar olarak, olan bitenin iç yüzünü kavrarsınız. Aklınızı ve entelektüel seviyenizi geliştirmeye çalışacaksınız. Eğitim döneminde olanlar şu an aldıkları eğitimlerle alakalı görüşünü değiştirerek farklı bir alana yönlenebilir. Değişik ve çok farklı ülkelere yolculuk fırsatları da ortaya çıkabilir. Bazı sorunların cevabının ve çözümünün sadece sizde olduğunu bizzat yaşayacaksınız. Sabır sayesinde gelecek şans ve bereketten söz edilir. Hayata dair tüm güzellikleri ortaya çıkarmaya uğraşırsınız. Bu hem özel yaşamında hem de ev ve iş yaşamında güçlü ve güzel bir enerji olarak ortaya çıkar. Mesleki anlamda yönetimin elinizde olması, başarı ve önemli organizasyonlar gündeme gelir. Önünüzde önem arz eden yenilikler hızla başlayabilir. İş hayatınızda ve maddiyatla alakalı yakaladığınız fırsatlar özgüven yenilenmesi yapar.
Dayanıklılığınızı ve bugüne kadar ki tüm davranışlarınızı ciddi bir şekilde sorgulayacaksınız. Hayatınızı içinizden geldiği gibi mi yaşıyorsunuz yoksa tüm ilişkileriniz çevrenize göre mi şekilleniyor ilk önce bu sorunun yanıtını vereceksiniz. Aslında olumsuz gibi görünen durumlar ve tepkiler kendinize yeniden tarafsız gözle bakmanıza ve hatalarınızı görmenize sebep olabilir. Aniden gelen yeni iş teklifleri, tam adapte olmadan yeni başlangıçlar gündemdedir. Hayatınızdaki bir devrenin sonunu yaşıyorsunuz. Hayatınızda ki diğer sorunlu alanları da çözebilir ve kendinize bir yol haritası çizersiniz. Köprüleri yıkmadan tamir ederek yenisini inşa edersiniz. Geçmişe dair sevgi ve cinsellikle ilgili sorunlar bu süreçte düzelir. Evliliği sorunlu olan kişiler için de tamir zamanıdır. Yaşamın size ne getirip ne getirmeyeceğinin farkında olarak hareket edersiniz.
Her şeye sıfırdan başlamak yerine elinizde var olanları tamamlamaya çalışmalısınız. Karamsarlık ve depresyon yanı başınızda olmasına rağmen bu duyguyu yenebilecek güce sahip olduğunuzu kendinize hatırlatın. Artan sorumluluklar yüzünden endişeli bir ruh haline bürünebilirsiniz. Baskı altında olduğunuzu düşündüğünüz konuları gözden geçirin ve aslında kendinize baskı uygulayanın siz olduğunuzu fark edin. Sizin fikirleriniz konuşma şekliniz insanlarla çatışır, ortak bir noktada buluşma ve anlaşma yolu imkânsız hale gelir. Gezegenlerin bereketinden, bolluğundan, şifalarından yararlanmak istiyorsanız öncelikle olumsuz duygulardan arınmanız gerekecektir. Size kötülüğü dokunan kişileri affetmek, geçmişi unutmasanız bile acılarına elveda demek, başkasının mutluluğuna sevinmek, negatif duyguları geride bırakmanız gerekecektir.