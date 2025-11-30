İşte haftalık burç yorumları...

Dayanıklılığınızı ve bugüne kadar ki tüm davranışlarınızı ciddi bir şekilde sorgulayacaksınız. Hayatınızı içinizden geldiği gibi mi yaşıyorsunuz yoksa tüm ilişkileriniz çevrenize göre mi şekilleniyor ilk önce bu sorunun yanıtını vereceksiniz. Aslında olumsuz gibi görünen durumlar ve tepkiler kendinize yeniden tarafsız gözle bakmanıza ve hatalarınızı görmenize sebep olabilir. Aniden gelen yeni iş teklifleri, tam adapte olmadan yeni başlangıçlar gündemdedir. Hayatınızdaki bir devrenin sonunu yaşıyorsunuz. Hayatınızda ki diğer sorunlu alanları da çözebilir ve kendinize bir yol haritası çizersiniz. Köprüleri yıkmadan tamir ederek yenisini inşa edersiniz. Geçmişe dair sevgi ve cinsellikle ilgili sorunlar bu süreçte düzelir. Evliliği sorunlu olan kişiler için de tamir zamanıdır. Yaşamın size ne getirip ne getirmeyeceğinin farkında olarak hareket edersiniz.