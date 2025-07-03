İşte Hakan Çalhanoğlu'nun bonservis bedeli

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İşte Hakan Çalhanoğlu'nun bonservis bedeli

Aralarında polemik yaşayan Hakan Çalhanoğlu ve Lautaro Martinez telefonda görüşürken Inter milli oyuncunun bonservisi belirledi.

Lautaro Martinez, Inter'in Kulüpler Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından isim vermeden Hakan Çalhanoğlu'na sert bir şekilde yüklenmesinin ardından milli oyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

BONSERVİS BEDELİ 30 MİLYON EURO

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu ile Lautaro Martinez dün telefonda görüşerek son günlerdeki polemik üzerine konuşup durumu açıklığa kavuşturmaya çalıştılar. Ancak konu hâlâ kapanmış değil. Inter, Türk oyuncunun bonservis bedelini düşürdü: 30 milyon euro. Galatasaray bir teklif hazırlıyor.

31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'nun bu yaz Inter'den ayrılması beklenirken Galatasaraylı olduğu bilinen milli oyuncu sarı kırmızılı kulübe gelmek istiyor. Ancak Inter tarafından belirlenen bonservis bedeli 30 milyon euro.

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