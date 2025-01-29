İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi

Galatasaray’da kadroya giremeyen ve takım bulması için görüşülen Hakim Ziyech'in Al-Nasr için bugün Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle sözleşme imzalamak üzere Dubai'ye gideceği yazılmıştı.

Ancak dünyaca ünlü spor habercisi Fabrizio Romano'nun haberine göre Katar takımlarından Al-Duhail, Hakim Ziyech ile sözlü anlaşmaya vardı. Galatasaray ile ayrılığına kesin gözüyle bakılan oyuncunun yeni takımının Katar ekibi olması bekleniyor.

11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sarı kırmızılı ekip ile sadece 11 maça çıkabilen ve 320 dakika sahada kalan Ziyech bu karşılaşmalarda ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Okan Buruk ve takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı söylenen Faslı oyuncu büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olmuş ancak beklenen patlamayı yapamamıştı.