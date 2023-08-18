İşte hayatımızı kolaylaştırmanın ipuçları

Özellikle mutfakta karşılaştığımız birçok zorluk var. Ama bunları yanlış metodlar kullanarak daha da zorlaştırıyor ve işkence haline getiriyoruz. İşte başlıca bilinmesi gereken püf noktalar;

SOSLAR

Tuz bazen sütü keser bunun için beşamele ve diğer sütle yapılan soslara sonradan tuz ekleyiniz.

KAHVENİN NEMLENMESİ NASIL ÖNLENİR

Türk kahvemizin nemlenmesini önlemek için boşattığımız kavanoza 2 adet küp şeker koyuyoruz böylelikle bunun önüne geçebiliriz.

YEMEK TUZU FAZLA OLURSA

Yemeğinizin tuzunu fazla kaçırdığınızı fark ettiniz o zaman yemeğinizin içine soyulmuş ve ikiye bölünmüş patatesi koyunuz. Böylelikle patates tuzu kendine çekecektir.

SOĞAN SOYARKEN

Soğan soymak en ağlamayan kadını bile ağlatır. Gözlerinizin yaşarmasını ya da ağlamamak istiyorsanız soğanı, içi su dolu bir kabın içine koyun ve soyun. Böylelikle bunun önüne geçmiş olacaksınız.

CEVİZ LEKESİ

Cevizi dalından ve taptaze yemek güzeldir ancak sonrasında ellerimiz yeşil ceviz lekeleri içinde kalır. Bu lekelerden kurtulmak için Ellerinizi 1- 2 dakika sirkeye batırılmış pamuk ile ovun ve sonrasında soğuk su ile ovarak yıkayın. Ellerinizdeki ceviz lekesinden tamamen kurtulmuş olacaksınız.

YAĞLI ŞİŞELER



Mutfağımızda yağlarımızı koyduğumuz yağdanlıkların temizliği de oldukça zorlu geçer ve kadınlar bu temizleme işleminde oldukça zorlanırlar. Yağdanlık temizlemenin de bir kolay yolu vardır. Biliyoruz yağ en inatçı lekelerden biridir, baya zor geçer. Yağa bulaşan şişemizi önce deterjan ile yıkıyoruz. Sonra şişenin içine soda koyup çalkalıyoruz. Beş dakika kadar çalkaladıktan sonra şişenin içine kahve telvesi ilave edip bir süre daha çalkalıyoruz. Ve sonrasında şişemiz tamamen yağdan arınmış olacaktır.

SOĞAN KOKUSU

Haşlamış olduğunuz patatesi elinizle ovuşturun böylelikle elinizdeki soğan kokusunda kurtulmuş olacaksınız.

KAVANOZ KAPAKLARI

Kavanoz kapakları açmak için çoğu zaman erkek gücü ararız oysaki bir güce gerek yok. Kavanoz kapağımızın üzerine sıcak su koyarsanız kolaylıkla açılır. Veya su dolu bir kaba konservelerimizi ters koyup ve çıkardıktan sonra kavanozun altına vurarak kapağı kolaylıkla açabiliriz.

EVDEKİ BALIK KOKUSU

Özellikle kış aylarında evlerde haftada 1 balık pişirilir. Ve yaklaşık 3-4 gün balık kokusu evde çıkmaz. Bunun için balıkları evde yemek yerine dışarıda ya da balık tüketmekten vazgeçiliyor. Bunları bir kenara bırakın eve sinen balık kokusunda kısa bir süre içinde kurtulabilirsiniz. Balık kızarttıktan sonra kokuyu gidermek için bir kapta: 1 çay bardağı su ve 2 çorba kaşığı sirkeyi kaynatınız. Göreceksiniz evinizin kokusu değişecek.

LİMON KABUKLARI

Bulaşıklarınızın parlamasını istiyorsanız limon kabuklarını çöp yerine bulaşık makinenize atın göreceksiniz bulaşıklarınız daha da parlayacaktır.

DOMATES KABUKLARI

Çoğumuz domates kabuklarını soymakta üşenir ve bundan dolayı soymadan kullanırız. Sonrasında yemeklerde kabukları ayrışır ve boğazımıza yapışır. En iyisi domates kabuklarını soyalım hem de kolay bir yolla. Domateslerimize bıçak kesiği atıp sıcak bir suya koyalım göreceksiniz kolaylıkla soyulacaktır.