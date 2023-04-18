işte her derde deva o bitki

Kinoa, pancar gibi ıspanakgiller ailesine mensup olan bir bitkidir. 7000 yıl öncesinde And Dağlarında tarımı yapıldığı bilinmektedir. And Dağlarının yüksek tepelerinde yaşayan İnkalar’ın hayatlarında ayrı bir önemi olduğu, İspanyollar tarafından fethedilmeden hemen önceye kadar yüksek oranda kinoa yetiştirdiklerini, kinoanın tanrıların bir lütfu olduğunu düşündükleri için ‘tahıl ana’ olarak adlandırarak diğer tahıllardan ayrılmasını sağladıkları da kaynaklarda yer almaktadır.

TAHIL GÖRÜNÜMLÜ BİTKİ

Yapı ve görünüş itibariyle tahıl olduğu düşünülen Kinoa, botanik bilimi açısından incelendiğinde bir yalancı tahıl kabul edilmekle beraber aslında bir bitkidir deniliyor. Ancak aynı zamanda alelade bir bitkiden oldukça farklı olarak fitohormonal bileşenler içerdiği için fonksiyonel besin kabul ediliyor. Günümüzde zengin vitamin, mineral içeriğinin yanı sıra önemli fonksiyonel etkileri olan fenol, fitosterol ve flavonoidlerin en iyi kaynaklarından biri olduğu için, biyokimyasal ve besinsel bileşimi incelendiğinde aldığı övgüler nedeniyle artık sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmak, kolesterolünü düşürmek, yorgunluğu bir kenara koyup güne enerjik devam etmek isteyenlerin sofralarına konuk oluyor.

ANTİOKSİDAN KORUMA

Kinoa, cilt ve göz sağlığında etkili alfa karoten, enerji metabolizmasında görevli niasin, kanser ve kansızlığı önleyen folik asit, bağışıklık sistemi için önemli vitamin C, cilt sağlığında önemli vitamin E içerir. İçerdiği B vitaminleri, enerji metabolizmasında görev alır, stresi önler. Yüksek kalsiyum, magnezyum, demir, bakır, çinko içeriği ile sağlığa önemli katkılarda bulunur. Magnezyum içeriği ile yüksek kan basıncına karşı korur. İçerdiği demir, çinko ile yorgunluk ve kansızlık ve saç dökülmesi ile savaşır. Hücre zarlarını korur, nöral fonksiyonlarda önemli rol oynar. İçerdiği yağ asitlerinin antioksidan enzim kofaktörleri olması nedeni ile serbest radikal hasarından koruyarak yaşlanmayı geciktirir, kanserden ve diğer hastalıklardan korur.

ET VE SÜT KADAR DEĞERLİ PROTEİN

Bir besinin protein kalitesi, sentezleyemediğimiz ve bu nedenle dışarıdan almamız gereken esansiyel aminoasitleri içerme durumuna göre belirlenir. Kinoa, insan vücudunun sağlığının korunması ve devamlılığı için gerekli olan lösin, izolösin, lizin, fenilalanin, tirozin, treonin, triptofan, valin, histidin ve metionin aminoasitlerinin tümünden zengindir. Sağlıklı gelişime yardım eder, dokuların onarılmasını sağlar. Yüksek ve kaliteli protein içeriği ile vejeteryan bireylerin de beslenmelerine rahatlıkla ekleyebileceği besinler arasındadır.

BUĞDAY YERİNE OLUR MU

Çölyaklı bireyler için en büyük sıkıntılardan bir tanesi tanı koyulduktan sonra o güne kadar severek tükettikleri buğdaydan yapılan ekmek, makarnanın yerine koyacak bir alternatif bulmakta zorlanmalarıdır. Kinoa, gluten içermeden yüksek protein içerdiği için çöyaklı bireyler için doyurucu ve lezzetli bir alternatif olarak kullanılabilir.

NASIL KULLANMALI

Kinoa, saponin denilen kimyasal bileşenler içerir. Kinoayı bir kabın içerisinde birkaç saat beklettikten sonra dışında bulunan saponinleri ayırmak için iyice yıkamalısınız. Aksi takdirde hafif acı bir tat ile karşılaşabilirsiniz. Yıkama işleminden sonra pirinç veya bulgur gibi pişirebilirsiniz. Pilavını, yaprak sarmasını, biber dolmasını, lahana sarmasını, salatasını, kısırını yaparak sağlıklı ve lezzetli mönüler oluşturabilirsiniz.