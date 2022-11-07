7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırk kitap yazsa bunu anlatamazdı. İşte Hukuk ve Adaletin ne kadar önemli olduğu

Kırk kitap yazsa bunu anlatamazdı. İşte Hukuk ve Adaletin ne kadar önemli olduğu

Eşitlik ve Adalet temalı görsel sosyal medyada kullanıcılar tarafından sıkça paylaşılarak yeniden gündeme geldi. ‘Kırk kitap yazılsa bu kadar güzel anlatılamazdı’ dedirten görselde hukuk ve adaletin ne kadar önemli ortaya koydu.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 12:54
Takip Et

İşte Hukuk ve Adalet bu yüzden önemli. Kırk kitap yazsa bunu anlatamazdı. İşte Hukuk ve Adaletin ne kadar önemli olduğu. Her şeyi anlatan çizim

Kırk kitap yazsa bunu anlatamazdı. İşte Hukuk ve Adaletin ne kadar önemli olduğu
+
Aa
-

‘Eşitlik’ ve ‘Adalet’ kavramlarının karşılaştırıldığı görsel sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Söz konusu görselde eşitlik ve adalet görselinde iki kavramın çok net bir şekilde karşılaştırıldı.

‘Kırk kitap yazılsa bu kadar güzel anlatılamazdı’ dedirten görselde hukuk ve adaletin ne kadar önemli bir kez daha ortaya çıktı. Adalet ve eşitlik bu kadar güzel açıklanamazdı dedirtti.

ADALET VE EŞİTLİK ANLAMI?

Dilimize Arapçadan geçen adalet kelimesi ''adl'' kökünden türetilmiştir. Adl, doğruyu ve hakkı gözetmek anlamına gelirken, adalet hukuk kurallarına uygun davranmak demektir. ''Eş'' kelimesinden türetilen eşitlik ise, insanlar arasında ayrım yapmamak manasına gelir.

Gelin adalet ve eşitlik arasındaki fark nedir tüm detaylarıyla inceleyelim…

Demokrasi ile yönetilen hukuk devletlerinde adalet ve eşitlik, güvence altına alınan haklar arasında yer alır.

ADALET VE EŞİTLİK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

1- Adalet, eşitlik ilkesi baz alınarak uygulanır. Eşitlik, adaletin ön koşullarından biridir. Adalet ise eşitlik ilkesinin mahkemelerde ve diğer yargı kurumlarında uygulanmasıdır.

2- Eşitlik, yargı ile sınırlı değildir. Örneğin: Ekonomik eşitlik. Adalet ise doğrudan doğruya yargılama ile ilgili bir kavramdır.

ADALET VE EŞİTLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Sosyal ve ekonomik düzeyde eşitliğin olmadığı yerde adalet sağlanamaz. Dolayısıyla bu iki kavram birbirleriyle doğrudan alakalıdır. Demokratik rejimlerde tüm vatandaşlara temel haklar verilmiştir. Söz konusu temel haklardan belli bir zümre, sınıf ya da ırk değil, herkes faydalanabilir.

Temel haklardan herkesin faydalanmasına eşitlik denir. Devletin, vatandaşların temel haklarını koruması ve mahkemelerin tarafsız olması ise adalet olarak nitelendirilir.

ÖRNEKLERLE ADALET VE EŞİTLİK KAVRAMLARI

1- Herkese fırsat eşitliği verilmesi.

2- Bir ülkedeki tüm yurttaşların diline, dinine, inancına ve cinsiyetine bakılmaksızın adil ve tarafsız mahkemelerde yargılanması

3- Hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanması

4- Yasaların herkes için geçerli olması, kimseye ayrıcalık tanınmaması.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Alper
7.11.2022 13:04
Bizim ülkeye hiç uğramadı nedense Kuran ilkelerinden hep uzak dururuz inaniyorum öyle ise cennet garanti Halbuki Kuran oyle söylemiyor  
 
MÜTEDEYYİN
7.11.2022 13:01
Sosyolojik Bakış - "Eğer bir hak başkalarına 'helal' ama size 'haram' ise, bilin ki o din Allah'ın dini değil, sömürgecilerinizin dinidir." Malcolm X  
 
fatih
7.11.2022 12:57
bizim ülkede eşitlik ve adalet kavramları literatürden çıkalı 20 sene olduğundan yabancı kalmışız maalesef bu kavramlara  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
1
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
2
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
3
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
4
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
5
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
6
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
7
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿İnglizler kızarmış ekmek yemeyin uyarısında bulundu
﻿İnglizler kızarmış ekmek yemeyin uyarısında bulundu
﻿İnglizler kızarmış ekmek yemeyin uyarısında bulundu
﻿40 yaşındaki Petr Cech yeniden kaleye geçiyor
﻿40 yaşındaki Petr Cech yeniden kaleye geçiyor
﻿40 yaşındaki Petr Cech yeniden kaleye geçiyor
﻿Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alacak
﻿Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alacak
﻿Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alacak
﻿Galatasaray'ın yıldızları Beşiktaş'ı yenince İstanbul gecelerine aktılar
﻿Galatasaray'ın yıldızları Beşiktaş'ı yenince İstanbul gecelerine aktılar
﻿Galatasaray'ın yıldızları Beşiktaş'ı yenince İstanbul gecelerine aktılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.