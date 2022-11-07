Kırk kitap yazsa bunu anlatamazdı. İşte Hukuk ve Adaletin ne kadar önemli olduğu

‘Eşitlik’ ve ‘Adalet’ kavramlarının karşılaştırıldığı görsel sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Söz konusu görselde eşitlik ve adalet görselinde iki kavramın çok net bir şekilde karşılaştırıldı.

‘Kırk kitap yazılsa bu kadar güzel anlatılamazdı’ dedirten görselde hukuk ve adaletin ne kadar önemli bir kez daha ortaya çıktı. Adalet ve eşitlik bu kadar güzel açıklanamazdı dedirtti.

ADALET VE EŞİTLİK ANLAMI?

Dilimize Arapçadan geçen adalet kelimesi ''adl'' kökünden türetilmiştir. Adl, doğruyu ve hakkı gözetmek anlamına gelirken, adalet hukuk kurallarına uygun davranmak demektir. ''Eş'' kelimesinden türetilen eşitlik ise, insanlar arasında ayrım yapmamak manasına gelir.

Gelin adalet ve eşitlik arasındaki fark nedir tüm detaylarıyla inceleyelim…

Demokrasi ile yönetilen hukuk devletlerinde adalet ve eşitlik, güvence altına alınan haklar arasında yer alır.

ADALET VE EŞİTLİK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

1- Adalet, eşitlik ilkesi baz alınarak uygulanır. Eşitlik, adaletin ön koşullarından biridir. Adalet ise eşitlik ilkesinin mahkemelerde ve diğer yargı kurumlarında uygulanmasıdır.

2- Eşitlik, yargı ile sınırlı değildir. Örneğin: Ekonomik eşitlik. Adalet ise doğrudan doğruya yargılama ile ilgili bir kavramdır.

ADALET VE EŞİTLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Sosyal ve ekonomik düzeyde eşitliğin olmadığı yerde adalet sağlanamaz. Dolayısıyla bu iki kavram birbirleriyle doğrudan alakalıdır. Demokratik rejimlerde tüm vatandaşlara temel haklar verilmiştir. Söz konusu temel haklardan belli bir zümre, sınıf ya da ırk değil, herkes faydalanabilir.

Temel haklardan herkesin faydalanmasına eşitlik denir. Devletin, vatandaşların temel haklarını koruması ve mahkemelerin tarafsız olması ise adalet olarak nitelendirilir.

ÖRNEKLERLE ADALET VE EŞİTLİK KAVRAMLARI

1- Herkese fırsat eşitliği verilmesi.

2- Bir ülkedeki tüm yurttaşların diline, dinine, inancına ve cinsiyetine bakılmaksızın adil ve tarafsız mahkemelerde yargılanması

3- Hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanması

4- Yasaların herkes için geçerli olması, kimseye ayrıcalık tanınmaması.