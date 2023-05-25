İşte iki doğal Bronşit savar

Boğaz ağrısı ve özellikle bronşite iyi gelen bir küre hazır mısınız? İşte o kür…

İşte iki doğal Bronşit savar

BRONŞİT İÇİN DOĞAL BİTKİSEL İKİ KÜR TARİFİ

YAPILIŞI

Malzemelerden elde edilen karışım arzuya göre bal veya pekmezle tatlandırılıp günde iki kere birer çay kaşığı yenir.

MALZEMELER

1 çay kaşığı ısırgan tohumu
1 çay kaşığı zerdeçal
1 tatlı kaşığı keten tohumu

YAPILIŞI

1 orta boy kara turp rendelendikten sonra elde edilen suyuna bal, limon suyu ve zeytinyağı ilave edilerek taze taze olarak gün içinde tüketilir.

MALZEMELER:

1 tatlı kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı zeytinyağı
1 Adet kara turp
1 çorba kaşığı kestane balı

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