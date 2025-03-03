İşte iktidara alarm verdiren son anket

ASAL Araştırma tarafından gerçekleştirilen anket, Türkiye’de vatandaşların en büyük sorununun açık ara farkla ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu işaret etti. 15-22 Şubat 2025 tarihleri arasında 26 ilde yapılan araştırma sonuçlarına göre katılımcıların 61,2’si, ülkenin en önemli sorunu olarak ekonomik sıkıntılardan yana şikayetçi.

EKONOMİK PROBLEMLER İLK SIRADA

2 bin kişiyle yapılan ankette işsizlik 6,3 ile ikinci sırada yer alırken, adalet sistemine yönelik sorunlar 5,8 ile üçüncü sırada yer aldı. Eğitim 2,7, terör 2,4 ve göçmen/mülteci sorunu 2,2 ile halkın diğer önemli meseleleri arasında sıralandı. Hükümet politikaları, güvenlik, muhalefetin durumu ve sağlık sistemi gibi başlıklar ise daha düşük oranlarla dile getirildi.

SİYASİ PARTİLERE KARŞI GÜVEN DUYULMUYOR

Ankette katılımcılara “Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” sorusu da yöneltildi. Halkın 38,3’ü hiçbir partinin mevcut sorunları çözebileceğine inanmadığını ifade etti. AKP 22,0 ile en fazla güven duyulan parti olurken, CHP 16,3 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti 3,6, MHP 3,3, İYİ Parti 2,1 ve Zafer Partisi 1,9 ile daha düşük oranlara sahip oldu.

Siyasi partilere yönelik güvenin düşük olduğu anket sonuçlarında, çoğunluk hiçbir partinin mevcut sorunları çözebileceğine inanmadığı yönünde görüş bildirdi.

Araştırma, NUTS-2 bölgeleme sistemine göre belirlenen 26 ilde yaşayan 18 yaş ve üzeri seçmenlerle telefon anketi yöntemiyle gerçekleştirildi. Örneklemin illere göre dağılımında, son genel seçimlerdeki seçmen sayıları baz alındı ve kadın-erkek nüfusun dengeli dağılımına özen gösterildi. Çalışmanın 95 güven düzeyinde ve ±2,5 hata payı ile gerçekleştirildiği ifade edildi.