İşte ilginç ama şifalı bir ot

Yılan yastığı otu ne işe yarar? İşte ayrıntılar…

İşte ilginç ama şifalı bir ot

Editör: Naim Arıoğlu

Bilimsel adı Dracunculus vulgarisolan yılanyastığı ismini çağrıştırdığının aksine sağlık için göz kamaştırıcı bitkilerden sadece birisidir. Halk arasında Danaayağı, Buzağı otu, Eşekkulağı, Yılanfidanı, Yılanekmeği, Filkulağı gibi değişik isimlerle isimlendirilmektedir. 90 cm. kadar uzayabilen bitkinin yaprakları uzun saplı ve parçalıdır.

Etrafa kötü koku yayan yılanyastığı, bunun tam aksine güzel çiçeklere sahiptir. Zehirli olmaları hayvanların ondan uzak durmalarına neden olur. Taze bitkiyi yemek, bulantı, kusma, ishal ve kalpte ritim bozukluklarıyla ölüme yol açan zehirlenmelere neden olabilir.

YARARLARI

Boğaz ağrısı için kaynatılmış suyu ile gargara yapılabilir.

Ateş düşürücüdür.

Vücuda rahatlık verir. Basurda yararlı bir bitkidir.

Sinirleri uyarır.

Müshil etkileri vardır.
Terletici ve balgam söktürücü özelliği bulunmaktadır.

Merhemi hazırlanarak dıştan deriye uygulanabilir. Bu krem yaralara ve mantar hastalığına faydalıdır.

Dhili olarak bronşit, astım, kronik nezle, bağırsak gazları ve romatizma için kullanılabilir. Bunun yılanyastığının tatlandırılması bal tercih edilebilir.

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