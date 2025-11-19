MHP lideri Devlet Bahçeli, dün grup toplantısında yaptığı açıklamada, İmralı’ya mutlaka gidilmesi gerektiğini ifade ederek, ‘Gerekirse alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten imtina etmem’ sözlerini sarf etmişti.

Bahçeli’nin yaptığı açıklama Türkiye gündemine otururken, Bahçeli’ye ilk destek AKP’li Milletvekili Salim Ensarioğlu’ndan geldi.

‘BEN DE GİDERİM, BAHÇELİ'YE DE EŞLİK EDERİM’

Güneydoğu Ekspres'in haberinde yer alan detaylara göre Ensarioğlu, Bahçeli ile beraber İmralı’ya gidebileceğini belirterek, ‘Bu kanın durması için Bahçeli’nin dediği gibi ben de giderim. Yalnız da, heyetle de, Bahçeli’yle eşlik de ederim. Artık devlet gereken şeyleri yapmalıdır. Örgüt de devam etmelidir. Bahçeli, devlet anlayışı içerisinde hareket ediyor. DEM’liler tokalaşması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlikte fotoğraf vermesi çok kıymetlidir. Bunlar Devletin başındaki insanlardır yapılması gereken şeyleri yaparlar. Ancak, atılması gereken adımlar konusunda bilgimiz yok. Bilmediğim bir konu hakkında da konuşmam. Demokratik hakların düzenlenmesi Kürtler kadar, Türkler içinde önemlidir. Herkes için geçerlidir. Ben Kürdüm. Bölünme yok. Örgüt de kabul ediyor' sözlerini sarf etti.

‘DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALI, ÖCALAN İLE GÖRÜŞÜLMELİ’

İmralı konusunda Bahçeli gibi düşündüğünü belirten Ensarioğlu, ‘Kanın durması için Selahattin Demirtaş’ın bırakılması, Abdullah Öcalan ile görüşülmesi gerekiyor. Bu kadar konuşulduktan sonra Öcalan’a gidilmesi sadece bir teferruattır. Ya İmralı’ya gidersin. Ya da Meclis komisyonunda konuşturursun' değerlendirmesini yaptı.