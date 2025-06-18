İşte İngiltere Premier Lig'de ilk hafta maçları

Düzenleme: Kaynak: İHA
İşte İngiltere Premier Lig'de ilk hafta maçları

İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu. Son şampiyon Liverpool, ilk hafta Bournemouth ile evinde karşılaşacak.

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü yayınlandı ve oynanacak toplam 380 maçın takvimi belli oldu.

Geçtiğimiz sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyen Liverpool sahasında Bournemouth ile açılış maçını oynayacak. Manchester City ise deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Sezonu 2. tamamlayan Arsenal ise Old Trafford'da Manchester United ile mücadele edecek.

PREMIER LİG'DE İLK HAFTA MAÇLARI

15 Ağustos Cuma

Liverpool - Bournemouth

16 Ağustos Cumartesi

Aston Villa - Newcastle United
Brighton & Hove Albion - Fulham
Nottingham Forest - Brentford
Sunderland - West Ham United
Tottenham Hotspur - Burnley
Wolverhampton Wanderers - Manchester City

17 Ağustos Pazar

Chelsea - Crystal Palace
Manchester United - Arsenal

18 Ağustos Pazartesi

Leeds United - Everton

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