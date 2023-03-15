İştah kesen 10 besin

İŞTAH KESEN 10 BESİN



Acı kırmızı biber

Yapılan yeni araştırmalar gösterdi ki yarım çay kaşığı acı kırmızı biber yendiğinde bu metabolizma hızını artırıyor ve vücut tarafından ekstra olarak 10 kalori tüketilmesine neden oluyor. Her yemekte bir miktar acı kırmızı biber tüketirseniz fazladan kalori tüketmiş olacaksınız.

Elma

Tüm elma çeşitleri aslında tokluk anlamında faydalıdırlar. Elmaların içinde çözünebilen lifler ve tokluk hissi yaratan “pektin hormonu” bulunur. Elmalar ayrıca glikoz dengenizi düzenler ve enerji seviyenizi de aynı zamanda yükseltirler.

Yumurta

Yapılan araştırmalar sabah kahvaltıda yenen bir yada iki adet yumurtanın aynı kaloriyi sağlayacak simit yenmesi durumuna göre çok daha uzun süre tok kalmanızı sağladığını gösterdi. Yumurta protein ağırlıklı olduğu için daha yavaş sindirilir ve vücudunuzda daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Özellikle yumurtanın beyazının midedeki sindirim süresi oldukça uzundur. Bu da çok daha uzun süre midenin açlık sinyali göndermemesine yani tok kalmanıza neden olur.

Su

Eğer açlığınız bastırmak için yapmanız gereken bir ya da iki bardak su içmeniz yeterli deşme ne dersiniz? Bilim bunun böyle olduğunu söylüyor. 2010 yılı Ağustos ayında yapılan bir çalışmaya göre yemekten önce bir ya da iki bardak su içen insanların o yemek sırasında 75 ile 90 kaloriye karşılık gelecek kadar daha az yemek yedikleri ortaya çıkmış. Bu nedenle de suyu sevin ve kilo vermek istiyorsanız yemekten önce bir ya iki bardak için.

Bitter Çikolata

Çikolatayı seviyorsanız ve onu yerken kendinizi kaybediyorsanız birkaç önerimi olacak. Öncelikle bir daha canınız çikolata çektiğinde en az yüzde 70 kakao içeren bir bitter çikolatadan bir ya da iki parça yiyerek durun. Bitter çikolata yemeniz çikolataya olan iştahınızı kakaonun o acı tadı nedeniyle azaltacaktır. Tabii bitter çikolata içinde bulunan sterik asidin sindirimi yavaşlatarak uzun süre tok hissetmenizi sağlaması da ek bir katkıdır.

Yeşil Çay

Eğer kahve içmeyi sevmiyorsanız sadece su içmek de istemiyorsanız sizin için en uygun seçenek sıcak yeni kaynamış suyun içine atacağınız yeşil çay ile yapacağınız içecek olacaktır. Yeşil çay hem iştahınızı azaltır hem de glikozun yağ hücreleri içine geçmesini önleyerek kan şekerini düşmesini önler. Eğer kan şekeriniz düşmezse siz de bu sayede açlık hissetmezsiniz.

Badem

Bir avuç dolusu badem hem antioksidanlar hem de E vitamini ve magnezyum yönünden oldukça zengindir. Ayrıca badem insanlarda tokluk hissi yarattığı için uzun süre açlık hissetmeden devam etmelerini sağlamaktadır. Bu da insanların kilo kontrolü için ciddi anlamda yararına olan bir durumdur. Bademin tokluk hissi yarattığı çeşitli araştırmalarla da kanıtlanmıştır.

Kahve

Eğer günde bir yada iki fincan kahve içerseniz bu ciddi anlamda metabolizmanızın güçlenmesine neden olur. Bu sayede de açlık hissiniz daha az ortaya çıkar. Tabii kahveyi fazla tüketmemek gerekiyor. Aksi taktirde aksi ve sinirli biri olabilirsiniz. Ayrıca kahve ile birlikte çok yüksek kalori sağlayan şeker ve krema da tüketmemelisiniz.

Zencefil

Zencefil köklerinin sindirime olan faydası çok uzun zamandır biliniyor. Bu nedenle insanlar yemeklerine birçok zaman zencefil karıştırırlar. Zencefil sindirim miktarını artırdığı için daha fazla enerji alınmasını sağlar ve açlığınızın daha geç ortaya çıkmasına neden olur.

Avokado

İçeriği lifler ve kalp dostu olan tekli doymamış yağlar nedeniyle belirli bir seviyede tüketildiğinde avokado açlığınızı bastıracaktır. Bu küçük meyvedeki yağlar beyne midenin dolu olduğuna dair mesajlar gönderirler. Bu sayede de iştahınızı bastırabilirsiniz. Tabii yüksek kalorisi nedeniyle çok fazla avokado yememek gerekir.