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İşte iştah kesen yöntem

Bazılarımızın kilosuyla ilgili dertleri var. O kişilerin iştahını kesmenin yöntemleri neler. İşte o iştah kesen çözüm yolu.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 00:43
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İşte iştah kesen yöntem
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Sık sık acıkmadan, açlık krizleri yaşamadan, gün içerisinde daha tok hissetmek kilo kontrolünü kolaylaştırır ayrıca daha doğru beslenmenizi sağlayarak sağlıklı olmanıza destek olur. Tok hissetmek hayatınızı kolaylaştıracak!

İştahınızı kontrol etmek elinizde. İşte o çözüm yöntemleri…

Tok hissetmek açlık krizlerini önleneceği için; hızlı yakılan, çabuk acıktıran bol karbonhidratlı, zararlı yiyeceklere olan isteğinizi de azaltabilir. Geceleri sık sık acıkıyorsanız, tok hissettiren besinlere yönelmenizde yarar var.

Tokluk sürecini uzatmak için en önemli adım protein alımını arttırmak. Hayvansal gıdalar yüksek proteine sahip. Bunun yanı sıra en çok protein içeren sebzelerden biri edammedir. Bir bardak haşlanmış mercimek 17 gram bitkisel protein içerir. Pirinçte, bademde hatta brüksel lahanasında bile protein var. Tokluk sürecinizi uzatan en önemli ikinci adım ise lif alımınızı arttırmaktır. Lifler, bağırsaklarınızda uzun süre kalır ve sindirimi iyileştirirken tokluğu arttırır.

İNSAN NEDEN SÜREKLİ ACIKIR?
 

Az su içmek

Basit karbonhidrat yoğunluklu beslenme

Lif alımınızın az olması,

Çok sık acıkmanın en yaygın nedenleri arasındadır.

İŞTAH KESEN HARİKA BİTKİ: DEREOTU


 

Hızla acıkmaktan şikâyet ediyorsanız, yemeklerden 40 dakika sonra bir demet dereotu tüketin. Çok fazla yediğinizi düşünüyor, yemeklerinizde daha az kalori tüketmek istiyorsanız, yemeklerden 30 dakika önce bir demet dereotu tüketmeyi tercih edin

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