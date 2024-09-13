İşte kadınların katılmasının yasak olduğu Afgan düğünü. Binlercesi sınırlarımızdan geçiyor

Taliban’ın 2021’de yeniden iktidara gelmesinin ardından, Afganistan’da kadınlar pek çok temel haktan mahrum kaldı.

Kız çocuklarının eğitim alması ve kadınların birçok sektörde çalışması yasaklanırken, kadınların toplum içinde bulunması ve seyahat etmesi de katı kısıtlamalara tabi tutuldu.

Kadınların yüzlerini örtme zorunluluğu gibi toplumsal baskılar, temel hak ihlallerini derinleştiriyor.

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Son olarak, Afganistan’dan gelen bir düğün videosu bu yasakların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Afganlar Türkiye sınırlarından akın akın kaçak geçiş yaparken Afganistan’dan gelen bir görüntü adeta izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

Afganistan'da kadınların katılımının yasaklandığı bir düğünden çekilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve hızla viral oldu.

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Görüntülerde, katı kuralları ile bilinen Afganistan'da kadınların düğünlere katılmasına izin verilmediği belirtiliyor.

Videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından, izleyicilerden çeşitli yorumlar geldi.

Yorumlar arasında "Gözüm kanadı", "Bunların toplu psikolojik tedaviye ihtiyacı var", "Gözlerimden özür dilerim", "Tövbe estağfurullah. Bu ne böyle" ve "Midem bulandı" gibi ifadeler öne çıktı.

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Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri, Taliban yönetimini kadın haklarına saygı göstermeye çağırırken, Afganistan’daki bu tür olaylar uluslararası kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.