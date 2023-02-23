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Bu belirtiyi bilen kalp krizinden kurtuluyor

En korkulan rahatsızlıklardan biri olan kalp krizi nasıl başlar. Hemen herkesin merak ettiği konu bu. Oysa birçok belirtisi var. Ama bir belirtisi var ki en önemlisi o. İşte o belirti…

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 08:00
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İşte Kalp krizinin en önemli ilk belirtisi

Bu belirtiyi bilen kalp krizinden kurtuluyor
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Kalp krizi en fazla ölüme sebep olan hastalıklar arasında birinci sırada. Belirtisinin göğüs sıkışması, terleme gibi problemler olduğu biliniyor. Ancak bilim insanlarına göre kalp krizi yaşanmadan günler önce hatta haftalar önce bir belirti başlıyor. O belirti midede yaşanıyor.

 

MİDEDE YANMA, BULANTI VE KUSMA

Midede yanma hissi, bulantı, kusma, kollarda uyuşma, nefes darlığı, fenalık veya baygınlık hissi, soğuk terleme ile tansiyon düşmesi, kalp krizinin en sık görülen sinsi belirtilerini oluşturuyor. Kalbin alt yüzeyi midenin hemen üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla kalbin alt bölümünü besleyen sağ koroner damar tıkanıklıklarında mideye yönelik sinyaller gelişebiliyor. Bu durumda ortaya çıkan midede yanma, hazımsızlık hissi, bulantı ve kusma gibi yakınmaları hastalar genellikle akşam yedikleri ağır yemeğe veya midelerini üşütmüş olmalarına bağlıyor ve hekime başvurmayı ihmal ediyorlar. Oysa bu belirtilerin nedeni aslında 'kalp krizi' olabiliyor" uyarısında bulunan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Görmez, sözlerine şöyle devam ediyor: "Özellikle 40 yaş üstündeki hastalar efor sırasında veya istirahat halinde midede yanma hissi, hazımsızlık, bulantı ve kusma gibi şikayetleri olduğunda hekime başvurmayı ihmal etmemeliler. Sağlık kurumunda ise altta yatan nedenin kalp krizi olabileceği düşünülerek hareket edilmesi ve EKG çekilmesi gerekiyor. Aksi halde ortak belirtileri nedeniyle kalp krizi atlanıp, yanlışlıkla reflü ve gastrit tanısı konulabiliyor."

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

Terlemek

Nefes darlığı

Hasta hissetmek (mide bulantısı) veya hasta olmak (kusma)

Ezici bir endişe hissi (panik atağa benzer)

Öksürme veya hırıltı

Göğüs ağrısı – göğsünüzde bir basınç, ağırlık, gerginlik veya sıkışma hissi

Vücudun diğer bölgelerinde ağrı - ağrı göğsünüzden kollarınıza (genellikle sol kola, ancak her iki kolu da etkileyebilir), çeneye, boyna, sırt ve karına yayılıyormuş gibi hissedilebilir.

Baş dönmesi veya baş dönmesi hissi

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