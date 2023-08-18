Ukrayna artık Moskova’yı da bombalıyor. İşte kamikaze İHA saldırısının patlama anı

Vladimir Putin'in 2022 yılının şubat ayında verdiği saldırı emriyle başlayan Ukrayna'yı işgal girişimi tüm şiddetiyle devam ediyor. İki tarafında binlerce kayıp verdiği savaşta Rusya'nın sivillere yönelik düzenlediği saldırılara Ukrayna direkt karşılık veriyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan en son açıklamada, Ukrayna'nın başkent Moskova ve çevresindeki tesislere insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyuruldu.

SALDIRININ ARDINDAN İHA'LAR DÜŞÜRÜLDÜ

Bakanlığın açıklamasında, "Kiev rejimi, 18 Ağustos Moskova saatiyle 04.00 sularında Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere İHA kullanarak bir terör saldırısı daha gerçekleştirdi. İHA, hava savunma sistemi araçları tarafından vurulduktan sonra uçuş rotasını değiştirdi ve Moskova'daki Krasnopresnenskaya Rıhtımı yakınlarında konut dışı bir binaya düştü" ifadelerine yer verildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yangın meydana gelmezken Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, vurulduktan sonra İHA parçalarının Moskova'daki Expocenter’in bulunduğu bölgeye düştüğünü aktardı.

RUS SAVAŞ GEMİLERİNİ HEDEF ALMIŞLARDI

Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracının Karadeniz’de Rus savaş gemilerine başarısız saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Kırım Türkü Gazeteci Gülsüm Khalilova, söz konusu İHA saldırısının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.