İşte kas ağrıları için bitkisel doğal çözümler

Hemen hepimiz duruş bozukluğu yaşarız. Bunun nedeni kaslarla da alakalı. Kaslarınız ağrıyorsa, duruşunuzu da etkiliyor. Peki, kas ağrılarınız için bitkisel doğal çözümler var mı? İşte yanıtı…Hemen hepimiz duruş bozukluğu yaşarız. Bunun nedeni kaslarla da alakalı. Kaslarınız ağrıyorsa, duruşunuzu da etkiliyor. Peki, kas ağrılarınız için bitkisel doğal çözümler var mı? İşte yanıtı…

İşte kas ağrıları için bitkisel doğal çözümler

Editör: Naim Arıoğlu

Kaslara aşırı yüklenme, kötü duruş pozisyonu, psikolojik gerilimler ve soğuk algınlığı can yakan kulunç ağrılarının en başında geliyor. Peki, bunlardan nasıl kurtulacağız? Elbette çaresi yine doğada. Uzmanlar kas ağrılarının yaşam kalitesini düşürdüğü görüşünde. Ancak birazdan okuyacaklarınızla kas ağrılarınızdan kurtulmanız mümkün oluyor

MISIR PÜSKÜLÜ
Bir litre suyun içine yeteri miktarda mısır püskülü katın. Kaynadıktan sonra ağrılı bölgeye masaj yapın.

PORTAKAL KABUĞU
Cam bir kavanozun yarısına kadar saf zeytinyağı koyun. Ardından küçük parçalara ayrılmış portakal kabuklarını ekleyin. 2 hafta kadar güneş alabileceği bir yere bırakın. Ağrı olan bölgelere masaj yaparak uygulayın.

PAPATYA
Papatya çiçeğini bir şişenin ağzına kadar doldurun. Üzerine zeytinyağı ekleyin. Ağzını sıkıca kapatıp 2 hafta boyunca güneş görebileceği veya sıcak bir yerde bekletin. Gerektiğinde şişeyi çalkalayın. İyice süzdükten sonra ağrılı bölgeye masaj yaparak uygulayın.

PELİN
Bir fincan kaynar suyun içine bir çay kaşığı pelin otu atın. Demlenmesi için kısa bir süre bekledikten sonra süzerek günde 3 öğün birer çay fincanı tüketin.

NANE
Bir fincan kaynar suyun içine bir çay kaşığı nane atın. Demledikten sonra süzün. Günde 3 öğün birer çay fincanı kullanabilirsiniz.

LAHANA
Lahanayı kaynatın. Ağrılı bölgeye sıcak halde canınız yanmayacak biçimde koyun. Soğumasına yakın sıcak olan yenisi ile değiştirin. Ayrıca lahana kaynadıktan sonra kıyarak lapa haline getirin. Sıcak bir bezin içine yerleştirin, ağrılı bölgeye sarın.

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