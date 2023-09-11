İşte kaslarınızı gevşeten o bitkiler

Kasları gevşeten bitkiler hangileri, yararları neler?

İşte kaslarınızı gevşeten o bitkiler

Kaslarınız ağrıyorsa ya da kramp giriyorsa bunların çaresi doğada gizli. İşte kaşarı gevşeterek huzura kavuşmanızı sağlayan o bitkiler…

Kedi nanesi
Kedi nanesi aslında bir nane türüdür. Asya ve Kuzey Amerika’da yetişir. Yatıştırıcı ve kas gevşeticidir. Eklem ve yumuşak doku yaralanmalarında şişliği alır.

Şeytan tırnağı
Artirit ve diğer kas hastalıklarında kullanılır. Kas gevşeticidir.

Nane yağı
Nane yağı dairesel hareketler ile tutulan kaslara sürüldüğünde ağrıyı keser ve kası rahatlatır.

Papatya
Papatya doğal bir kas gevşetici ve sakinleştiricidir. Kas spazmlarını ve kas ağrılarını rahatlatması yanı sıra baş ağrıları, gerginliğe de iyi gelir. Papatya anti-inflamatuar özelliği ile yüzyıllardır kullanılmaktadır.

Kava kökü
Kramp giren ve kasılan kasları rahatlatmak için kullanılır. Rahatlatıcı ve gerginlik alıcıdır.

Kedi otu
Kas spazmları ile ilgili tüm şikayetlerde yüzyıllardır kullanılır. Özellikle boyun tutulmalarında çok etkilidir.

Kırmızı biber
Kas kramp ağrılarını azaltır.

Bayır turpu
Stres ile oluşan kas tutulma ve kramplarını alır. Banyo suyuna ekleyerek, banyoda 10 dakika kadar beklemek yeterlidir.

Lavanta
Lavanta çiçeği yağı kas ağrılarına iyi gelir. Doğal bir kas gevşeticidir. Dairesel masaj yaparak sürülmelidir.

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