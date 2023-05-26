İşte Kaşu yemişi ile ilgili bilinmeyenler

Editör: Naim Arıoğlu

Kaju meyvesi yaygın bir gıda ürünü olan, 10-12 metre yüksekliğinde küçük, yaprak dökmeyen bir ağaç. Doğal kaju çeşitleri nispeten küçüktür ve esas olarak Brezilya'nın doğusunu içerir. Yapay alan, her şeyden önce, tüm Hindistan, Batı Afrika, Güneydoğu Afrika, Güneydoğu Asya'yı (öncelikle Vietnam) içerir. Ayrıca, kaju İran'da ve eski SSCB ülkelerinde – Azerbaycan'ın güneyinde yetiştirilmektedir.

Genellikle kaju meyvesi veya "kaju elmaları" olarak adlandırılan şey, aslında fazla büyümüş sulu bir sap veya daha doğrusu bir haznedir (hazne). Sarı veya kırmızı, 5-11 cm uzunluğunda, armut şeklinde veya eşkenar dörtgen şeklindedirler. Derinin altında sarı lifli, çok sulu, hafif büzücü, ekşi tadı olan et gizlidir. Botanikçiler bu tür oluşumlara “sözde meyve” diyorlar.

Gerçek kaju meyvesi, "elma" sözde meyvesinden sonra sapın en ucunda gelişir. Minyatür boks eldivenlerine benzeyen bir cevizdir. Çift kaplamalıdır. Dış kısım, aşındırıcı bir fenolik reçine içeren yeşil ve pürüzsüzdür. İç kısım, altında insan böbreğine benzer şekilde yenilebilir fındık çekirdeğinin gizlendiği peteklere benzeyen hücrelerle kaplı yoğun bir kabuğa benziyor. Bir cevizin ortalama ağırlığı 1,5 gramdır.

Birçok ülkede kaju fıstığı tercih edilmektedir. Diğer kuruyemişlerle karşılaştırıldığında, kaju fıstığı önemli ölçüde daha az alerji vakasına neden olur.

Kaju protein ve karbonhidrat, A, B2, B1 vitaminleri ve demir açısından zengindir, çinko, fosfor, kalsiyum içerir. Yardımcı olarak, bu fındıklar diş ağrısı, sedef hastalığı, distrofi, metabolik bozukluklar, anemi için kullanılır. Kaju fıstığı, Asya mutfağında yaygın bir bileşendir. Fıstık ezmesine benzer yüksek kaliteli yağ üretirler. 1 gram kaju – yaklaşık 5,5 kcal – enerji değeri badem, yer fıstığı veya cevizden daha azdır. Kaju fıstığından her türlü sos hazırlanır.

Kullanmadan önce, somun kabuktan ve kabuktan soyulur, çünkü aralarında bulunan kostik maddeler – anakardik asit ve cardol cilt ile temas ettiğinde tahrişe neden olur. Elle temizlik yapan işçiler arasında bu tür durumlar nadir değildir. Somunlar daha sonra kalan reçineyi buharlaştırmak için kavrulur. Bu nedenle kajular asla kabuklarında satılmaz.

Kaju kabuğundan damıtma yoluyla iki fraksiyon elde edilir. Katı, ezilir ve otomobil fren balatalarının ve onlar için balataların imalatında kullanılır. Sıvı kısım, yaklaşık %90 anakardonik asit ve %10 cardol içerir. İlaçların, antioksidanların, mantar öldürücülerin vb. geliştirilmesinde sıvı fraksiyonun kullanımı için önemli bir potansiyel vardır. Özellikle kauçuk üretiminde sertleştirici ve değiştirici görevi gören fenilamin, vernik ve kurutma yağı üretiminde kullanılmaktadır. Su itici özelliklerinden dolayı fenalamin, gemi inşasında ve gemi tamirinde epoksi güverte kaplamalarının imalatında kullanılır. Tropikal ülkelerde halk hekimliğinde ve termit kontrolünde kullanılır.

Kaju "elmaları", sulu ekşi hamurları nedeniyle, doğrudan tüketime ek olarak, reçel, jöle, komposto, "hint turşusu" denilen baharatlar ve alkollü içecekler yapmak için kullanılır. Yerel geleneklere bağlı olarak, meyve suyu işlenir veya damıtılır. Latin Amerika'da portakal suyu Kuzey Amerika veya Avrupa'da olduğu kadar popüler olan serinletici bir "caujina" içeceği yapmak için suyla seyreltilir ve şekerle takviye edilir. Fenny, Hindistan'ın Goa eyaletinde yapılır. Kaju meyvelerinin fermente edilmiş suyundan birkaç süblimasyonla hazırlanır, bu da kendine özgü bir tat ve aromaya sahip çok güçlü (40 dereceye kadar) bir içecek sağlar. Kaju "elmaları" tanen bakımından zengindir ve ekşi, büzücü bir tada sahiptir ve ayrıca çok çabuk bozulur.