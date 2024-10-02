İşte Katar Şeyhi Bin Hamad’ın Trabzonspor’a ödeyeceği para

Ben öyle, yazdım, çizdim. Aha da yazdıklarım aynen çıktı gibi caka atanlardan değilim.

Sadece bilgi amaçlı aktarayım. Takipçilerim, 23 Temmuz 2023 tarihindeki yazımı hatırlarlar.

Elbette hafızasını zorlamak istemeyenler çoktur.

Normal.

Google amcaya sor, yazı önünde.

Peki neydi o yazı konusu? Trabzonspor.

Katar Şeyhi Tamim Bin Hamad, Karadeniz takımına talip olmuştu.

Hem de tam tamına: 665 milyon Euro ya…

Konu uzun süre tartışıldı. Trabzonspor satılamaz gibi klasik laflar edildi. Hatta Divan Kurulu başkanı açıklama geçti..

Oysa kulüplerimiz için en iyi sistem bu.

Futbolun beşiği İngiltere… Premier Lig en fazla izlenen ve en değerli lig.

Kulüplerin sahipleri var. Hatta bizim Acun Ilıcalı’nın bile kulübü mevcut.

Konumuza dönelim.

Trabzonlu yöneticiler böylesine büyük para karşısında yükselen tepkileri bitirmek için, satış olmayacağını açıkladı. Hem de Başkan Ertuğrul Doğan tarafından. Canlı yayında.

Amma temaslar bitmedi. Yeni formül üzerinde çalışıldı.

Araplar bunu tam anlamadı.

Anlayamadı. Rakamı az buldular sandı.

Zam yapma kararı aldı.

Şeyh’in eline su dökülmez!

Tam 1 (bir) milyar Euro ya çıkardı rakamı..

Allah, Allah…

Maşallah, maşallah…

Yalla, yalla…

El Şükran…

Konu üstünde adı satış olmayan sistem arayışı bitmek üzere. Sponsorluk yetersiz gibi.

İş ortaklığı zayıf kalıyor.

Marka iştiraki daha kulağa hoş geliyor.

Bunun için de, Katar Airways isminin öne çıkarılması bir numaralı seçenek.

Number one yani(!)

Mutlaka bir yol bulunur. Bulunmalı.

Matematiğim pek iyi değil.

Hatta hiç iyi değil.

Hani derler ya, ‘okulda matematik dersine coğrafya öğretmeni mi giriyordu’ diye işte böyle bir şey benimkisi…

Tam tamına bir milyar Euro.

Vay arkadaş bu nedir böyle.

Şeyh’e selam söyle.

Feleğim şaştı. Söylemesi, yazması kolay da. Ya..

Say say bitmez. Harca harca tükenmez.

Rüya takım kurulur. Ligi geç, Avrupa’da hep zirvede kalır…

Kulüplerimiz acilen bu yola girmeli. İngiltere komple böyle. Fransa, İspanya, Portekiz de yola çoktan girmiş durumda. Alman ve İtalyan kulüpleri farklı sistem içinde aynı yol haritası içindeler.

Sevgili dostlar, güzel kalpli insanlar…

Sizleri bilmem ama ben takıldım rakama.

Böyle bütçe…

Ve elbette aklıma şu geliyor.

Bunu kim yönetecek.

Aboooo!

Ben gidiyorum Katar’a

Şeyh’e selam söylemeye

Aaa pardon zaten Doha’dayım…

Yine hatlar karıştı.

Rakamlar devrelerimi alt üst etti.

Aman ha, Trabzonspor’un kapısına gelen servet karışmasın.

Bir de anekdot ekleyim.

Trabzonspor’un takım toplam piyasa değeri 100 milyon Euro civarında.

Katarlıların önerdiği rakam tam 10 katı.

Aynı Araplar zam öncesi, 7 katını içeren teklif sunmuştu.

Nerden, nereyeeee