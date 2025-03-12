İşte Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin son görüntüleri paylaşıldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda düzenlenen Galatasaray Divan Kurulu Mart ayı Olağan Toplantısı'nda, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri hakkında yaptığı konuşma sırasında tesisle ilgili hazırlanan görüntüler paylaşıldı.
Galatasaray Futbol A Takımı, Florya'dan ayrılıp, yaklaşık 2 haftadır burada çalışmalarını sürdürüyor.

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