﻿İşte Kılıçdaroğlu'nun hedefi Türkiye'ye finans ve yatırım

Türkiye'nin en büyük sorunu ne?

- Ekonomik kriz…

20 yıldır tek başına iktidar olan AKP'nin sorunu ne?

- Metal yorgunluğuna bağlı çöküş…

Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük sorunu ne?

- Güvensizlik…

Tersine mühendislik yaparak Türk Milletinin seçeceği 13. Cumhurbaşkanının başarılı olması için atacağı adımlar neler?

Birincisi;

Türk milletine güven verecek,

Yabancı yatırımcılara güven verecek,

Uluslararası fonlara güven verecek,

Dış politikada güvenilir bir lider olacak,

Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile çözüm odaklı projeleri kaynakları ile ortaya koyacak,

İkincisi;

Güvenilir liyakat sahibi kariyerli bürokratlara görev verecek,

Bakanların kapısı millete açık olacak,

Şeffaf ihaleler ile rekabette eşitlik sağlanacak,

Türkiye Büyük Millet Meclisinde hesap vermekten kaçmayacak…

Üçüncüsü;

Ekonomik krize en hızlı çözümü üretecek.

İşte bu noktada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra gezisinden bazı özel notlar vermek istiyorum.

Ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Ümit Yalçın tarafından görevlendirilen büyükelçilik 1. Müsteşarı Güneş Yeşildağ Heathrow havalimanında karşıladı ve oteline kadar eşlik etti.

Amerika'ya yaptığı ziyaret sonrası, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün Londra'da başladığı görüşmelerde aldığım izlenimi anlatayım.

Türk milletinin beklediği en önemli soru şudur:

- Millet İttifakının adayı 13. Cumhurbaşkanı ekonomik krize çözüm getirecek mi?

Kılıçdaroğlu çok iddialı şekilde bu konuya çalışıyor.

Londra'da ilk gün temasları gösterdi ki Kılıçdaroğlu'nun temel hedefi şudur:

- Ekonomik çözüme yapısal reçete…

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı" temasının da ana hedefi şöyle şekilleniyor;

- Ekonomik krizi sonlandıracak uygun faizli temiz kredi…

Kılıçdaroğlu ile yaptığım sohbette öne çıkan başlıklar çok dikkat çekici:

- "Türkiye çözülemeyen ekonomik sorunlar yaşıyor ve vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları çok iyi biliyorum.

Bu sorunları Türkiye aşmak zorunda.

Seçkin ve deneyimli bir ekiple uzun zamandır cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını kazandıracak bir planda çalışıyorum.

Bu planı Kasım ayı sonunda açıkladığımda yapısal reçeteyi de çözüm reçetesini de herkes görecek.

Yeni bir ekonomik ve siyasal vizyon ile Türkiye'yi içinde bulunduğu girdaptan çıkaracak bir de planımız var.

Yapısal ve temel değişiklikler ile yeni bir ekonomik paradigmadan bahsediyorum.

Köklü bir ekonomik ve toplumsal değişimden söz ediyorum.

Yeni bir yönetim anlayışı ve hızlı bir uygulama becerisi ile ülkenin yarattığı zenginliği hızla alt gelirlere yayacağız.

İktidarı devraldığımızda ülkeyi bu krizden çok hızlı şekilde çıkaracağız.

Ülkemizdeki bataklıkları da hızla kurutmamız gerekiyor.

Bataklıkları kurutalım ki, çürümüş siyasetçiler artık bu ülkeye bu millete daha fazla yüklenmesin…"

Değerli okurlarım,

Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının dün toplantı programı şöyle gerçekleşti:

- Entrepreneur First ile toplantı

Dünyanın en önemli yatırım danışmanlarından biri olan bu şirket ortak veya sıfırdan yeni bir yatırım yapacak dünyanın dev şirketlerine yön gösteriyor. Şirket, "Akıllıysanız, hırslıysanız ve dünya çapında bir yatırım yapmak istiyorsanız biz varız" sloganı ile kendisini tanıtıyor. Faaliyetleri arasında yatırımcılara finansman temini de yer alıyor. Londra'nın yanı sıra, Fransa, Kanada, Bangladeş, Singapur ve Almanya'da da faaliyette…

- The Creator Fund ile toplantı

"Çığır açan teknolojiye yatırım yapıyoruz. İnsanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorular, aşamalı değişim değil, buluş gerektirir. Dünyanın nasıl çalıştığını yeniden yazacak işler kuran bilimsel kurucuları destekliyoruz" sloganı olan bu şirket 25'ten fazla üniversitede doktora yapmış uzman ekiplere sahip. Yatırımcılara fon temin ediyor.

- Creative UK ile Toplantı

Yaratıcı endüstriler için özel olarak hazırlanan uzman kaynaklar ve finansal fırsatlar ile yapılması planlanan yatırımlara, finansman ve işletme kredileri sağlayan danışmanlık şirketidir.

- The Alan Turing Institute ile Toplantı

Veri bilimi ve yapay zekanın dünyayı değiştirmesi için öncü çalışmalar yapan bu şirket gelecek nesil liderlerini eğitmeyi, kamusal alanda destek sağlamayı hedefliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na bu toplantılarda; Parti sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Meclisi üyesi Yunus Emre, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve basın müşaviri Ömer Topsakal CHP lideri Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.

Değerli okurlarım,

Kılıçdaroğlu'nun hedefi gördüm ki çok net:

- Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yatırım ve finans sağlanmış gerçek projelerle Türk milletine çözümler sunmak…

Kirli siyaset yok, toplumun her kesimini kucaklayacak tertemiz bir gelecek vaadi var Kılıçdaroğlu'nun…