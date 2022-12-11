İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon Türk Lirası değerindeki soru açıldı.

1 milyonluk sorunun konusu Dede Korkut hikayeleri oldu.

Soruda, “Hangisi Dede Korkut hikayelerindeki karakterlerden biri değildir” denilirken, şıklarda, Banu Çiçek, Bamsı Beyrek, Bala Hatun ve Bayındır Han seçenekleri yer aldı.

20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı henüz cevabını vermedi.

Sorunun doğru yanıtı ise, A şıkkında yer alan Bala Hatun.

DEDE KORKUT KİMDİR?

Dede Korkut (Korkut Ata), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan efsanevi bir bilgedir ve Türkler'in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabındaki hikayelerin anlatıcısı ozandır.

BALA HATUN KİMDİR?

Bala Hatun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin ikinci eşidir. Aynı zamanda Bala Hatun Şeyh Edebali'nin kızı olarak bilinmektedir.

BANU ÇİÇEK KİMDİR?

Banu Çiçek, Dede Korkut hikâyelerinde geçen Bağnu diye anılan mitolojik karakterdir. Kam püre'nin oğlu Bamsı Beyrek'in beşik kertmesidir. Oğuz boylarında kadınların eşit haklara sahip olduğunun en önemli, en belirgin simgesidir. Banı Çiçek diye de geçer.

BAMSI BEYREK KİMDİR?

Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

BAYINDIR HAN KİMDİR?

Türk söylencelerinde adı geçen efsanevi kağan. Bayundur Han olarak da bilinir. Korkut Ata öykülerinde Han’lar Han’ı olarak tanımlanır. Bayındır Han hükmettiği halka her sene büyük şölen düzenler, yiyecek ve içecek yağma ettirir.