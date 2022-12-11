11 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyon TL'lik soru açıldı. Sorunun konusu Dede Korkut hikayeleri oldu.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 22:11
Takip Et

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru. Herkes bu soruyu merak ediyordu

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
+
Aa
-

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon Türk Lirası değerindeki soru açıldı.

1 milyonluk sorunun konusu Dede Korkut hikayeleri oldu.

Soruda, “Hangisi Dede Korkut hikayelerindeki karakterlerden biri değildir” denilirken, şıklarda, Banu Çiçek, Bamsı Beyrek, Bala Hatun ve Bayındır Han seçenekleri yer aldı.

20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı henüz cevabını vermedi.

Sorunun doğru yanıtı ise, A şıkkında yer alan Bala Hatun.

DEDE KORKUT KİMDİR?
Dede Korkut (Korkut Ata), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan efsanevi bir bilgedir ve Türkler'in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabındaki hikayelerin anlatıcısı ozandır.

BALA HATUN KİMDİR?
Bala Hatun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin ikinci eşidir. Aynı zamanda Bala Hatun Şeyh Edebali'nin kızı olarak bilinmektedir.

BANU ÇİÇEK KİMDİR?
Banu Çiçek, Dede Korkut hikâyelerinde geçen Bağnu diye anılan mitolojik karakterdir. Kam püre'nin oğlu Bamsı Beyrek'in beşik kertmesidir. Oğuz boylarında kadınların eşit haklara sahip olduğunun en önemli, en belirgin simgesidir. Banı Çiçek diye de geçer.

BAMSI BEYREK KİMDİR?
Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

BAYINDIR HAN KİMDİR?
Türk söylencelerinde adı geçen efsanevi kağan. Bayundur Han olarak da bilinir. Korkut Ata öykülerinde Han’lar Han’ı olarak tanımlanır. Bayındır Han hükmettiği halka her sene büyük şölen düzenler, yiyecek ve içecek yağma ettirir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
1
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
2
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
3
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
4
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
﻿Arjantin Fransa'ya baksın da utansın. Messi sen daha çok bak
5
﻿Arjantin Fransa'ya baksın da utansın. Messi sen daha çok bak
﻿Arjantin Fransa'ya baksın da utansın. Messi sen daha çok bak
﻿Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
6
﻿Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
﻿Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
﻿Canlı yayında gözaltına alındı. SMA hastası oğlu için toplanan bağışlarla oto galeri açtı
7
﻿Canlı yayında gözaltına alındı. SMA hastası oğlu için toplanan bağışlarla oto galeri açtı
﻿Canlı yayında gözaltına alındı. SMA hastası oğlu için toplanan bağışlarla oto galeri açtı
﻿Balıkesir'de akıllara durgunluk veren olay. Minibüste kimseyi umursamadan mastürbasyon yaptı
﻿Balıkesir'de akıllara durgunluk veren olay. Minibüste kimseyi umursamadan mastürbasyon yaptı
﻿Balıkesir'de akıllara durgunluk veren olay. Minibüste kimseyi umursamadan mastürbasyon yaptı
﻿Fransa'da Lafarge'ın bir fabrikasının faaliyeti durduruldu
﻿Fransa'da Lafarge'ın bir fabrikasının faaliyeti durduruldu
﻿Fransa'da Lafarge'ın bir fabrikasının faaliyeti durduruldu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü
﻿Antalya'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 9 yaralı
﻿Antalya'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 9 yaralı
﻿Antalya'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 9 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.