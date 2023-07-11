İşte kirpik bakımı ve öneriler

Estetik ve Güzellik Koçu Nermin Negiz, kirpik bakımı için ipuçları verdi…

İşte kirpik bakımı ve öneriler

' Estetik ve Güzellik Koçu Nermin Negiz, 'Kirpik uygulamalarında son dönemde popüler olan Yumi Lashes Yöntemi’ni uyguluyoruz. Profesyonel Kirpik Bakımı diye geçiyor. Bunu kirpiklere zarar vermeden bir saatlik bir bakım uygulamasıyla gerçekleştiriyoruz, yoğun, gür ve uzun kirpikler elde ediyoruz'' dedi.

Estetik ve Güzellik Koçu Nermin Negiz, en çok tercih edilen popüler kirpik uygulamalarını anlattı. Son zamanlarda özellikle kalıcı makyaj uygulamalarına kadınların yoğun ilgi gösterdiklerinin altını çizen Nermin Negiz, ''Kalıcı kaş, göz, dudak, eyeliner, dipliner uygulamaları yapıyoruz. Aynı zamanda bu uygulamaların eğitimini veriyoruz. Kirpik uygulamalarında son dönemde popüler olan Yumi Lashes Yöntemi'ni uyguluyoruz. Profesyonel Kirpik Bakımı diye geçiyor. Bunu kirpiklere zarar vermeden bir saatlik bir bakım uygulamasıyla gerçekleştiriyoruz, yoğun, gür ve uzun kirpikler elde ediyoruz. Doğal görüntüyü sevenler, isteyenler için yapılıyor'' dedi.

'' NORMAL HAYATTA ÇOK ÖNEMLİ''

Kirpiğin hem makyajda hem de normal hayatta çok önemli olduğunu vurgulayan Nermin Negiz, ''Bakışlar daha çok anlam kazanıyor. Makyajda da öyle. Ya da hiç makyaj yapmayan bir insanın gözlerinin daha çok ön plana çıkması için bakımlı kirpiklere sahip olması gerekir. Genellikle yazın hem kalıcı makyaj da hem de kirpikte oldukça rağbet görüyoruz'' şeklinde konuştu.

Nermin Negiz, uyguladıkları kalıcı makyaj ve Profesyonel Kirpik Bakımı ile hiç makyaj yapmadan hem doğal ve bakımlı bir görüntüye sahip olunabileceğine de dikkati çekti. Öte yandan, güzellik sektörünün önde gelen isimlerinden dünyaca ünlü Samer Khouzami ve Anastasia Beverly Hills ile birebir çalışma fırsatı bulduğunu aktaran Nermin Negiz, ABD, Almanya, Polonya ve Beyrut'ta ünlü makyaj firmalarıyla çalıştığını, kalıcı makyaj eğitimini dünyanın en popüleri olan Phibrows Akademi ve Long Time Liner, Swiscolor ve son olarak da Sviatoslav Otchenash Academy'den mezun olduğunu söyledi.

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