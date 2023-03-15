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İşte Kızılcığın müthiş yararları

Meyvesinden yaprağına, kökünden kabuğuna kadar her yeri yararlarla dolu olan kızılcık tam bir şifa deposu. İşte Kızılcığın yararları…

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 07:15
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İşte Kızılcığın yararları

İşte Kızılcığın müthiş yararları
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Kızılcık ve ev yapımı doğal kızılcık şurubu ya da kızılcık ekşisi ile bir çok hastalığa önlem alabilir ya da şifa bulabilir...
Meyvesinden yaprağına, kökünden kabuğuna kadar her yeri faydalarla dolu olan kızılcık ve ev yapımı doğal kızılcık şurubu ya da kızılcık ekşisi ile bir çok hastalığa önlem alabilir ya da şifa bulabilirsiniz.

KIZILCIK VE YARARLARI

Uzmanların, tam bir mucize olarak değerlendirdiği kızılcık meyvesi tam bir Melatonin kaynağı. Halk arasında ‘Kiren’ olarak da bilinen kızılcık, neredeyse tam bir şifa deposu. Meyvesinden yaprağına, kökünden kabuğuna kadar her yeri faydalarla dolu olan kızılcık ve ev yapımı doğal kızılcık şurubu ya da kızılcık ekşisi ile bir çok hastalığa önlem alabilir ya da şifa bulabilirsiniz.

Uzmanlara göre ”Melatonin vücudun gece salgıladığı bir hormondur ve bu hormon yeterli ölçüde salgılanmadığında hastalıklara neden olabilir. Melatonin ilaçlarının birçoğu kızılcıktan yapılır. Kızılcık hücreleri koruyan bir antioksidan deposudur. Kızılcıkta bulunan antioksidanlar brokoliden beş kat daha fazladır. Kızılcık, damarların tıkanmasını engelleyerek kalp hastalıkları riskini azaltır. Özellikle de kadınlar için Anti Aging olarak çok faydalıdır.”

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