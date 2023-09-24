İşte klasik cilt bakımı

Editör: Naim Arıoğlu

Cildin düzenli olarak bakım istediğini söyleyen güzellik uzmanı Mehmet Sait Dalmış, “Hava kirliliği, stres, kullanılan ilaçlar, yaşın ilerlemesi, güneşin zararlı ışınları ve daha pek çok etken cildin zarar görmesine neden olur. Ciltte meydana gelen zararlar aylık düzenli bakımlarla giderilir. Bakımı her ay düzenli olarak yaptırıldığında cilt genç, parlak ve güzel görünmeye devam edecektir. Cilt bakımı genç yaşlı fark etmeksizin herkesin yaptırması gereken bir işlemdir” dedi.

Gençlerin cildini korumak, yaşlıların ise gençleştirmek için cilt bakımına ihtiyaç duyduğunu aktaran Dalmş, “Cilt bakımı, cildin türüne göre yapılır. Uzman ekip, kaliteli ürünler ve son teknolojik ekipmanlarla yapılan cilt bakımıyla cildini eski güzel formuna dönecektir” diye konuştu.

NASIL UYGULANIR?

Mehmet Sait Dalmış, “Klasik cilt bakımının amacı; cildin kirinden yağından arındırılarak nefes almasını sağlamak, eski elastikiyetini ve canlılığını geri kazanmasıdır. Uygulama cildin tipine göre yapılır. Yani yağlı, karma ve kuru ciltlerin her birine uygun ürün ve ekipman kullanılır. Yapılan işlem basit, acısız ve ağrısızdır. Klasik cilt bakımının süresi analizle birlikte ortalama 2 saattir. Evde yapılan bakımla profesyonel bakım aynı değildir. Klasik cilt bakımı alanında uzman ve deneyimli kişiler tarafından özel ekipmanlar ve ürünler kullanılarak yapılır. Evdekine oranla çok daha detaylıdır. Cildimiz her 28 günde bir kendini yeniler. Ayda bir kere yapılacak bakımla cildin yenilenmesine ve nefes almasına yardımcı olunur” dedi.

CİLT BAKIMI AŞAMALARI

Klasik cilt bakımının özel ekipmanlar ve kaliteli ürünler kullanılarak uzman kişiler tarafından yapıldığını belirten Dalmış, “Her cilt türünün ihtiyaçları farklılık gösterir. Bakım, cilt tipinin ihtiyacı göz önüne alınarak gerçekleştirilir” ifadelerini kullandı.

Klasik cilt bakımının aşamalarını şöyle;

“Bakıma başlamadan önce cildin tipinin iyi bir analizle belirlenmesi gerekir.

Klasik cilt bakımı bu analize bağlı olarak gerçekleştirilir.

Ardından cilt bakımına geçilir. Öncelikle cilt temizlenerek kirden, yağdan arındırılır.

Peeling uygulaması yapılarak ölü hücreler ciltten uzaklaştırılır.

Buhar uygulaması yapılır.

Maske ve nemlendirici uygulamalarıyla klasik cilt bakımı sona erdirilir.”



