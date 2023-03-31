İşte KOAH düşmanı iki besin

Bir akciğer hastalığı olan KOAH’ın yaşamı zorlaştıran etkilerini doğal yollarla azaltmak mümkün. Dr. Sinan Akkurt, nefes darlığı çeken hastalara menülerinden sarımsak ve zencefili eksik etmemelerini önerirken, her gün birer saatlik doğa yürüyüşleri, pnömokok aşısı ve verdiği özel bitki çayı tarifleri ile bu hastalıkla savaşılabileceğini açıkladı.

Dr. Sinan Akkurt’un KOAH hastalarına önerdiği bitki çayı tarifinde okaliptus yaprağı, toz ekinezya, toz zerdeçal, ısırgan otu yaprağı ve meyankökünden birer tutam beş dakika kaynatılıyor. Ardından pekmez ve bal ile, kişinin şeker hastalığı ya da aşırı kilo problemi var ise kalorisiz doğal bir tatlandırıcı olan stevia bitkisi ile tatlandırılıyor. Dr. Akkurt, bu çayın her gün düzenli olarak tüketilmesinin hastanın hem solunumu, hem de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından önemli bir destek olacağının altını çizdi.

GÜNDE 2 GR. C VİTAMİNİ…

Dr. Akkurt, nemli hava sağlamak için soba ya da kalorifer petekleri üzerine su dolu kap yerleştirilmesinin yeterli olacağını kaydetti. Aynı zamanda bir doğal tıp metodu olan biorezonans metodundan KOAH hastalığının tedavisinde yardımcı tıp metodu olarak yararlanılabileceğini dile getirdi. Bağışıklığı güçlendirmenin vazgeçilmez bir bileşeni olarak günlük 2 gr. C vitamini alınmasını önerdi. Öte yandan evde alınabilecek önlemleri sıralayan Dr. Akkurt, hayvan beslenmemesi, özellikle yatak odasında çiçek bulundurulmaması, evin ısısının ılık ve hafif nemli tutulmasını tavsiye etti.