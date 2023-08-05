İşte Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

Editör: Fatma Demirkaya
UEFA Konferans Ligi'nde 4'te 4 yaparak 2. eleme turundaki rakiplerini saf dışı bırakan temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor, 3. turu da geçtikleri durumunda, grup öncesi son aşama olan play-off'ta mücadele edecek.
Fenerbahçe 3.turda Maribor’la, Beşiktaş Neftçi Bakü ile, Adana Demirspor da Osijek ile mücadele edecek.
Play-off kuraları 7 Ağustos günü çekilirken, Fenerbahçe seri başı girecek. Diğer iki temsilcimiz ise seri başı olamayacak.
İşte temsilcilerimizin Play-off'taki muhtemel rakipleri;
FENERBAHÇE
Osasuna (İspanya)
Lech Poznan (Polonya) - S.Trnava (Slovakya)
Rapid Wien (Avusturya) - Debrecen (Bulgaristan)
Twente (Hollanda) - Riga (Letonya)
APOEL (Güney Kıbrıs) - Dila Gori (Gürcistan)
Rijeka (Hırvatistan) - B36 Torshavn (Faroe)
Arouca (Portekiz) - Brann (Norveç)
FCSB (Romanya) - Nordsjaelland (Danimarka)
Legia (Polonya) - Austria Wien (Avusturya)
Rosenborg (Norveç) - Hearts (İskoçya)
Hibernian (İskoçya) - Luzern (İsviçre)
Tobol (Kazakistan) - Derry City (İrlanda)
Sepsi (Romanya) - Aktobe (Kazakistan)
H. Beer Sheva (İsrail) - Levski (Bulgaristan)
BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR
Eintracht Frankfurt (Almanya)
Lille (Fransa)
Aston Villa (İngiltere)
Fiorentina (İtalya)
Club Brugge (Belçika) - KA Akureyri (İzlanda)
Slavia Prag (Çekya) - Panathinaikos (Yunanistan) (Kaybeden)
Olympiakos (Yunanistan) - Genk (Belçika) (Kaybeden)
AZ Alkmaar (Hollanda) - Santa Coloma (Andorra)
Gent (Belçika) - Pogon Szczecin (Polonya)
Aris (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
Omonoia (G. Kıbrıs) - Midtjylland (Danimarka)
Sabah (Azerbaycan) - Partizan (Sırbistan)
Hajduk Split (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan)
AEK Larnaca (G. Kıbrıs) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Viktoria Plzen (Çekya) - Gzira United (Malta)
Bodo-Glimt (Norveç) - Pyunik (Ermenistan)