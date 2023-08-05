İşte Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

Editör: Fatma Demirkaya

UEFA Konferans Ligi'nde 4'te 4 yaparak 2. eleme turundaki rakiplerini saf dışı bırakan temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor, 3. turu da geçtikleri durumunda, grup öncesi son aşama olan play-off'ta mücadele edecek.

Fenerbahçe 3.turda Maribor’la, Beşiktaş Neftçi Bakü ile, Adana Demirspor da Osijek ile mücadele edecek.

Play-off kuraları 7 Ağustos günü çekilirken, Fenerbahçe seri başı girecek. Diğer iki temsilcimiz ise seri başı olamayacak.

İşte temsilcilerimizin Play-off'taki muhtemel rakipleri;

FENERBAHÇE

Osasuna (İspanya)

Lech Poznan (Polonya) - S.Trnava (Slovakya)

Rapid Wien (Avusturya) - Debrecen (Bulgaristan)

Twente (Hollanda) - Riga (Letonya)

APOEL (Güney Kıbrıs) - Dila Gori (Gürcistan)

Rijeka (Hırvatistan) - B36 Torshavn (Faroe)

Arouca (Portekiz) - Brann (Norveç)

FCSB (Romanya) - Nordsjaelland (Danimarka)

Legia (Polonya) - Austria Wien (Avusturya)

Rosenborg (Norveç) - Hearts (İskoçya)

Hibernian (İskoçya) - Luzern (İsviçre)

Tobol (Kazakistan) - Derry City (İrlanda)

Sepsi (Romanya) - Aktobe (Kazakistan)

H. Beer Sheva (İsrail) - Levski (Bulgaristan)

BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR

Eintracht Frankfurt (Almanya)

Lille (Fransa)

Aston Villa (İngiltere)

Fiorentina (İtalya)

Club Brugge (Belçika) - KA Akureyri (İzlanda)

Slavia Prag (Çekya) - Panathinaikos (Yunanistan) (Kaybeden)

Olympiakos (Yunanistan) - Genk (Belçika) (Kaybeden)

AZ Alkmaar (Hollanda) - Santa Coloma (Andorra)

Gent (Belçika) - Pogon Szczecin (Polonya)

Aris (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Omonoia (G. Kıbrıs) - Midtjylland (Danimarka)

Sabah (Azerbaycan) - Partizan (Sırbistan)

Hajduk Split (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan)

AEK Larnaca (G. Kıbrıs) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Viktoria Plzen (Çekya) - Gzira United (Malta)

Bodo-Glimt (Norveç) - Pyunik (Ermenistan)