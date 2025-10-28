Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez kendi adını taşıyan blogunda, "Konut Fiyatları Buralara Nasıl Geldi?" başlıklı bir yazı yayımladı.

Eğilmez; özellikle enflasyonun yüksek, faizlerin düşük, konut arzının düşük, nüfus artışının yüksek olduğu ülkelerde bir de göç alma olgusu varsa gayrimenkulun bir yatırım aracına dönüştüğünü söyledi.

Parası olanların kendi ihtiyacı olan konutun yanında yatırım amacıyla ikinci, üçüncü konutlarını almaya yöneldiğini belirten Eğilmez, bunun iki temel amacının ise kiraya vererek düzenli gelir elde etmek ve değer artışıyla birlikte satıp kazanç sağlamak olduğunu söyledi.

2021’DE BAŞLAYAN KIRILMAYA DİKKAT ÇEKTİ

Eğilmez, 2021’in son çeyreğinde Merkez Bankası’nın enflasyon yükselirken faizleri düşürme kararını “son derece yanlış” olarak nitelendirdi. Mahfi Hoca bu adımın sonucunda enflasyon ve döviz kurlarının hızla yükseldiğini, reel faizin büyük farkla negatife düştüğünü belirtti.

Eğilmez bu durumda yatırımcıların da tasarruflarını gayrimenkule yönlendirdiğini ve zaten sınırlı olan konut arzının bu talep patlamasıyla birleşince fiyatların hızla yükseldiğini söyledi.

2021 yılının son çeyreğinde başlayan bu yanlış ekonomi politikasının bütün dengeleri bozduğunu aktaran Eğilmez, bu durumun yalnızca enflasyonu içinden çıkılması son derece zor bir yere getirmekle kalmadığını ayrıca gayrimenkul fiyatlarını ve kira bedellerini astronomik düzeylere taşıdığını söyledi.

Eğilmez yazısında "İki yılda yaratılan bu facia iki yıldan fazla zamandan beri düzeltilemiyor" dedi.

“EKONOMİ DENEME TAHTASI DEĞİLDİR”

Eğilmez yazısının son bölümünde 2021 yılının son bölümünde başlayan yanlış ekonomi politikalarına dikkat çekerek ekonominin deneme tahtası olmadığını söyledi.

Eğilmez’in yazısında şu ifadeler yer aldı:

“2021 yılının son çeyreğinde başlayan bu yanlış ekonomi politikası uygulaması bütün dengeleri bozmuş, yalnızca enflasyonu içinden çıkılması son derecede zor bir yere getirmekle kalmamış, gayrimenkul fiyatlarını ve kira bedellerini astronomik düzeylere taşımıştır. İki yılda yaratılan bu facia iki yıldan fazla zamandan beri düzeltilemiyor.

Ekonomi, kahvehanelerde konuşulan konuların deneneceği bir deneme tahtası değildir.”